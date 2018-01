Líto mi jí není! Lidé kritizují mladou Češku zadrženou v Pákistánu

Podle Ministerstva zahraničních věcí se dívka po dobu vyšetřování nachází v celnici poblíž pákistánského letiště. "Ministerstvo zahraničních věcí může nyní potvrdit, že v současné chvíli stále probíhá vyšetřování zadržené Češky ze strany celníků, konkrétně oddělení pro vyšetřování a stíhání. Dotyčná se nachází v prostorách celnice v Láhaur, mimo letiště. Dobu vyšetřování v tuto chvíli nelze odhadnout. Po jeho ukončení by zadržená měla být poslána do vězení/vyšetřovací vazby a případem se začne zabývat soud. Žádný termín soudního líčení nám nebyl pákistánskou stranou potvrzen," uvedla pro EuroZprávy.cz Irena Valentová z tiskového odboru Ministerstva zahraničních věcí.

Valentová rovněž uvedla že česká ambasáda je v kontakt s tamní celní správou a zažádala o umožnění konzulární návštěvy zadržené Češky. "Zadržená se na nás zatím s žádostí o konzulární pomoc neobrátila, nicméně ambasáda je v kontaktu s její rodinou," napsala pro EuroZprávy.cz zástupkyně tiskového odboru.

Podle dostupných informací se jedná o Terezu H. z Uherského hradiště. Na jejím facebookovém profilu se její blízcí dušují, že jde o dobrou kamarádku. "Já Terku znám.... A musím říct že když jsem se to dozvěděla byla jsem v šoku! Udělala spoustu hloupostí, ale že udělá tohle, by mě ani v tom nejhorším snu nenapadlo. Doufám, že to pro ni dopadne dobře! A my, kteří tě známe Tery, tě máme pořád rádi a myslíme na tebe!!!!" napsala v diskuzi na Facebooku jedna z jejich kamarádek.

"Znám ji od malička, myslím, že lidi ve dvaceti dělají kraviny ... Pamatuji si, jak sem ji vozila v kočárku. Měli jsme spolu dobré vztahy. Doufám, že bude co nejdříve zpátky. Doufám a modlím se, protože tam by to nedala," uvedla další známá z jejího blízkého okolí.

V diskuzi se najdou ale i tací, kteří nemají pro situaci pochopení a dávají najevo, že za svou chybu musí zaplatit. "Není mi jí líto. Moc dobře věděla, co dělá a co riskuje," píše jeden diskutující. "Jo rodina, to je tak jediný, koho je mi líto. Jestli netušila co dělá, tak měla dostat papír na nesvéprávnost. Je dospělá a nic jí neomlouvá," vyjádřila se další účastnice. "Jak si zes..t život... tohle by se melo vyučovat na školách. Je mi zle z toho, kam až lidské hodnoty klesly kvůli penězům. Snad ji nesejmou a za deset let bude doma," míní jeden ze skupiny lidí, kteří se nebáli užití vulgarismů.