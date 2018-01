Já že jsem fikus? Drahoš drsně setřel Ovčáčka za urážky na sociálních sítích

„Kdyby v Poslanecké sněmovně mluvil fikus, Kalousek s Farským by se mocně klonili k zemi. I listy by oprašovali,“ uvedl například Ovčáček na twitteru v den, kdy Zeman vystoupil ve Sněmovně na podporu Babišovy vlády. „Fikus by četl projev z papíru, napsaný a podstrčený draze placenými poradci. Prezident republiky promlouvá k Poslanecké sněmovně spatra!‬“ dodal.

A i když Ovčáček nikdy přímo neřekl, že oním fikuse myslí Drahoše, z jeho slov to jasně vyplývá. „To je tedy bída. Utratíte 37 milionů korun za kampaň a fikus zůstal fikusem!“ napsal na twitteru poté, co bylo zveřejněno, že Drahoš za svou kampaň utratil asi 37 milionů korun. „U kandidátů médií jsou typické floskule o boji s 'extremismem a populismem'. Takové fíkusy na Hradě by plně vyhovovaly politickým stranám,“ reagoval už v minulosti na oznámení Drahošovy kandidatury.

Kdyby v Poslanecké sněmovně mluvil fikus, Kalousek s Farským by se mocně klonili k zemi. I listy by oprašovali. pic.twitter.com/HtkrbN7nqP — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 10. ledna 2018

O fikusu pak referoval při mnoha různých příležitostech. „Historie se prostě někdy opakuje. „Dnes nám média a řada politiků vnucují fikusy. Vadí jim, že je pan prezident aktivní a umí se ozvat. První čs. prezident T. G. Masaryk rozhodně také nebyl fikusem. A čelil kvůli tomu stejné kritice. V únoru 1919 dal premiér Kramář najevo TGM, že chce tichého, pasivního prezidenta, který bude projevy smlouvat s vládou. Ten samý měsíc Kramář kritizoval, že si TGM buduje na Hradě silný tým. Napsal: Vám stačí korektní mlčenlivý úředník a nanejvýš jeden stylista pro oficiální projevy,“ uvedl například na sociálních sítích zemanův mluvčí.

Drahoš dal ale jasně najevo, co si o podobných přirovnáních myslí. „Jak jste možná viděli, tak otázku fíkusu jsem si už zodpověděl vyfotografováním fíkusu v botanické zahradě v pražské Troji a následným vědeckým srovnáním mě s fíkusem,“ prohlásil Drahoš v rozhovoru pro MF Dnes.

Úder také Ovčáčkovi vrátil. „Není tam žádná podoba, ale víc to panu Ovčáčkovi opravdu nemám zapotřebí vyvracet. Pokud mě pan Ovčáček k fíkusu přirovnává, tak znovu opakuji, že tato rostlina může otrávit dobytek i ovce,“ vzkázal na Hrad prezidentský kandidát.

Odmítl také obvinění, že nosí brýle bez dioptrií jen kvůli image. „Odmalička jsem byl krátkozraký, dotáhl jsem to až na minus deset dioptrií. Nevím, jestli si umíte představit, co to je. Když sundáte brýle, tak nevidíte vůbec,“ popsal. Doplnil, že při operaci šedého zákalu mu lékař řekl, že může dostat čočky. „Ty by mi to sice nesrazily na nulu, ale byla by tam plus minus jedna dioptrie. Čili potřebuji brýle na řízenía třeba na čtení drobných textů. Toť vše. Kromě toho je manželka zvyklá mne vídat s brýlemi, tak nevím, proč to lidé pořád řeší. Už mě to ani nerozčiluje, spíš mi to připadá jako hloupý vtip,“ dodal Drahoš.