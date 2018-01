Politický debakl, ostuda, selhání, kabaret. Opozice se pustila do ANO kvůli jednání o důvěře

Migrantům se nelíbí kvalita potravin a špatná hygiena. Vydali se na protest do ulic

Podle opozičních poslanců se ANO na schůzi dolní komory dobře nepřipravilo a svými obstrukcemi pak zabránilo hlasování. Schůze by měla pokračovat v úterý od 14:00. Do té doby by poslanci měli mít i stanovisko mandátového a imunitního výboru k žádosti o vydání Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka (oba ANO) k trestnímu stíhání. Opoziční strany chtějí hlasovat nejdřív o jejich případném zbavení imunity, pak až o důvěře kabinetu.

„Manažerské selhání není jen v tom, že vláda nemá domluvenou podporu, ale hnutí ANO Andreje Babiše nebylo schopno zorganizovat ani to, abychom o důvěře dneska hlasovali," řekl šéf poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Úsměvné a neobvyklé je prý to, aby vládní strana obstruovala jednání o důvěře vládě. To je podle něj v české politice „úplné novum“.

Předseda ODS Petr Fialä se domnívá, že příčinou dnešního „politického debaklu" ANO je počáteční dohoda šéfa hnutí Andreje Babiše a prezidenta Miloše Zemana, „že je možné sestavit, jmenovat a mít vládu, která se neopírá o většinu ve Sněmovně". Fiala řekl, že Sněmovna není kvůli obstrukcím ani schopna hlasovat o důvěře či nedůvěře, i když všechny strany deklarovaly, že Babišův menšinový kabinet nepodpoří. Jednání o kabinetu jsou navíc dva a půl měsíce po volbách na začátku a startují od nuly, dodal.

Šéf poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka označil dnešní jednání za velkou ostudu. „Jsem ve Sněmovně třetí funkční období, ale ještě jsem nezažil, že by se důvěra vládě neprohlasovala v den, kdy se s hlasováním začalo. Sněmovna nefunguje," uvedl Chvojka. Podle poslance Jana Birkeho (ČSSD) je schůze o důvěře kabinetu jedna z nejdůležitějším ve volebním období. Dnešní podle něj byla "spletená a šlendriánsky připravená".

Předseda lidovců Pavel Bělobrádek dodal, že dnešní dění bylo zbytečné. „Jednání celé Poslanecké sněmovny připomíná spíš kabaret. Zbytečně se zdržuje. Nedá se nic dělat, takové je složení Poslanecké sněmovny," řekl Bělobrádek.

Podle šéfa Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) Babišovo hnutí neobstruovalo a postupovalo racionálně. „Mrzí mě, že poslanci nejsou schopni komunikace a dialogu. Proběhlo tam (při jednání o důvěře) několik monologů. Je to politická hra a politikaření. Mám problém vysvětlit, když mi volají z domu, co se tady děje," řekl Vondráček. Doufá prý, že se do úterý emoce zklidní a poslanci budou „řešit programové prohlášení vlády".