Komárek mluvil o vztahu vyšetřovatele Čapího hnízda s mafií, zní z ANO

Výbor považuje za důležité se s takovou informací seznámit, proto se jeho členové za ANO připojili k hnutí Svoboda a přímá demokracie s žádostí, aby se Komárek zúčastnil úterního jednání, řekla Malá novinářům.

Poslankyně ANO potvrdila prohlášení lidovců, že výbor by měl podle příslibu ANO do úterý 14:00 přijmout usnesení, zda doporučuje vydání předsedy ANO a premiéra Andreje Babiše a jeho místopředsedy Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo.

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) odmítl spojitost hlasování o důvěře Babišově vládě a hlasování o vydání Babiše a Faltýnka ke stíhání. Piráti či lidovci chtějí hlasování o vydání předřadit rozhodování o důvěře. „Není podmíněno, aby jedno probíhalo po druhém," uvedl. Odlišná situace by podle něj byla, kdyby poslanci například deklarovali, že by v případě nevydání změnili svůj názor a podpořili vládu. Všechny strany kromě ANO slibují hlasovat proti Babišově vládě.

Vondráček odmítá, že by pozváním Komárka překračoval výbor své úkoly, jak tvrdí zástupci opozičních stran. "Podle jednacího řádu má provést urychleně nutná šetření, jestliže se většinově rozhodne, že je něco nutné, tak je to v souladu s jednacím řádem, a nechť to ti ostatní respektují," řekl.

Komárek musí být kvůli účasti na výboru zbaven mlčenlivosti. Pokud se proces do úterý nestihne, neohrozí to podle Malé slib, že výbor dospěje k doporučení pro plénum. "Já dala své čestné slovo, že alespoň poslanci ANO budou pro to, abychom rozhodli do úterní 14:00," řekla. Pokud mlčenlivosti zbaven nebude, zodpoví podle ní Komárek to, na co bude moci.