Poslanci kritizují Zemana: Vystoupení ve Sněmovně? Snad bylo jeho poslední, doufají. Pak se přidal i Kalousek a Pospíšil

„Prezident Miloš Zeman správně v Poslanecké sněmovně kritizoval nízké investice státu a růst počtu úředníků. Proč ale tolik bojuje za premiéra, který se na těchto neduhách spolupodílel a bude v nich s největší pravděpodobností pokračovat?“ komentoval Zemanovo vystoupení ekonomický expert ODS Jan Skopeček.

Ani jeho stranický šéf z řeči prezidenta nadšený nebyl. „Prezident Zeman se věnoval spíše jednotlivostem než celkovému obrazu. Z jeho projevu bylo jasně vidět, že za dva dny znovu kandiduje. Nakonec nám ale dal za pravdu, že koncept menšinové vlády A. Babiše je neudržitelný,“ uvedl na twitteru Petr Fiala.

„Zeman, který nemá čas (čti sílu) účastnit se debat prezidentských kandidátů, si našel čas (čti sebral síly), aby podpořil mocenského partnera Babiše. Věřím, že dneska se s Poslaneckou sněmovnou jako prezident loučí,“ rýpnula si místopředsedkyně TOP 09 Markéta Adamová.

„A tak pokračuje prezidentská kampaň Miloše Zemana, vystoupením v Poslanecké sněmovně v přímém přenosu,“ posteskla si poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová. „Tak doufám, že to bylo poslední vystoupení Miloše Zemana v Poslanecké sněmovně,“ dodala.

„Miloš Zeman právě ve Sněmovně současně kampaňuje za své znovuzvolení i za vládu Andreje Babiše. Symbolické. Ti kluci bez sebe nedají ránu..“ postěžoval si předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Jeho předchůdce v čele strany to vidí podobně. „Prezident Zeman právě přednáší ve sněmovně předvolební projev v rámci své nekampaně. Důvěra vládě je mu šumák,“ myslí si Miroslav Kalousek.

Ten také okomentoval Zemanova slova o tom, že při druhém pokusu o sestavení vlády bude chtít po Babišovi alespoň 101 podpisů poslanců, kteří jeho kabinet podpoří. „Je to bezesporu chytrá mocenské hra. Ale dost odpudivá. Zeman myslí jen na sebe a na své zájmy. Kdyby mu záleželo i na naší zemi, chtěl těch 101 podpisů už pro první pokus,“ tvrdí Kalousek.

„Proč prezident Zeman nechtěl těch 101 podpisů již nyní pro první pokus? Nehodilo se to do časového konceptu jeho nekampaně k prezidentské volbě?“ dodal exministr zemědělství a lidovecký poslanec Marian Jurečka.

Naopak poslanec ODS Václav Klaus mladší byl mírnější. „Prezident Zeman při vystoupení ve sněmovně ukázal obstojný zdravotní stav a přednesl konzistentní, spatra pronesený projev,“ okomentoval prezidentovo vystoupení ve Sněmovně.

„Dnes nám na plénu vystoupil s proslovem prezident Zeman. Přirozeně s projevem, který ani zdaleka nepřipomíná kampaň, žádnou přece dle svého vyjádření „vůbec nevede a proto nemusí posílat nikomu žádné vyúčtování“. Prezident dnes podpořil vládu, vládu, které sám proti všem zvyklostem dal bianko šek. Fakt, že si prezident v projevu často protiřečil, snad ani řešit nebudu. Nerovnost toho, kdy on jediný si může přihřát polívku dva dny před volbama, je zásadní. Zásadně negativní. Jeho vzkazy o 101 hlasech pro druhé kolo, však neberu moc vážné. Máme parlamentní demokracii a vládu sestavují strany. Prezident to sice může komentovat, ale jeho signály jsou minimálně pro nás irelevantní. Vzkazuje však dle mého názoru národu: “Budu to já, kdo to bude rozhodovat”. Né, není to kampaň.(ironie) No a vzhledem k tomu, že tam z úst Zemana zazněla různá čísla počtu sněmovních většin pro podporu nebo účast na vládě a jedno z nich byla 140hlavá kombinace vlády ANO, ODS, ČSSD a Pirátů, tak je to vlastně celý pěkně bachrlatý, protože tento mix s Babišem, Faltýnkem, ale třeba i s Chovancem, Sobotkou a dalšími „polistopadovými experty na politiku“ si pan prezident namíchal vyloženě jen pro sebe a moc dobře ví, že s Piráty tyhle struktury počítat nemůžou. Hlídací pes šlendriánu se pozná podle toho, že z misky toho, koho má hlídat, granule nežere! Jdu revidovat ten náš návrh na Nominační zákon, co chceme předložit v únoru. Jinak prezident v projevu vyzval Sněmovnu k vydání ing. Babiše a pana Faltýnka. Cituji: “Nechme pracovat orgány činné v trestním řízení," rozepsal se o Zemanově vystoupení předseda Pirátů Ivan Bartoš na sociálních sítích.