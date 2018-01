Co čeká naše peněženky? Ekonom pro EZ zkritizoval plány vlády

Jak byste jako ekonom obecně komentoval programové prohlášení vlády?

Je to tak trochu jako když pejsek s kočičkou vařili dort. V programovém prohlášení je mnoho pozitivních bodů, které pomohou České republice. Na druhou stranu navrhovaný růst výdajů nejde dohromady se snižováním daní, takže se bojím, aby nás nakonec z toho všeho nebolelo břicho.

Které body z tohoto dokumentu jsou z vašeho pohledu za nejdůležitější?

Klíčová je digitalizace České republiky. V tomto ohledu nám ujel vlak daleko více než ve všech ostatních tématech. V současné době jsme na chvostu Evropské unie a je naprosto nezbytné, abychom situaci začali zlepšovat. Vláda Andreje Babiše se o to chce pokusit a já jsem velmi zvědavý, jestli uspěje nebo si vyláme zuby jako předchozí vlády.

Vláda v programovém prohlášení slibuje například zrušení superhrubé mzdy. Jak by se tento krok v praxi dotkl zaměstnanců? Pocítili bychom takovou změnu v našich peněženkách?

Zrušení superhrubé mzdy a zvýšení sazby daně z 15 % na 19 % povede k mírnému snížení daní pro zaměstnance. Naopak živnostníci budou mít základ daně stále stejný, ale pocítí zvýšenou sazbu. Lze tedy říci, že nová vláda pomůže zaměstnancům a uškodí podnikatelům.

Programové prohlášení mluví o růstu důchodů, platů i daňových slevách pro pracující rodiny. Otázka je jasná – kde na to vše chce kabinet vzít peníze?

Otázka vyrovnaného rozpočtu bude v případě splnění všech slibů velmi problematická. Za situace rychlého růstu ekonomiky bude možné část nových výdajů krýt rostoucím výběrem daní. V případě, že se ekonomika začne zpomalovat, dostaneme se do finančních problémů. Takovou situaci lze řešit buď deficitním hospodařením, zvyšováním daní nebo osekáním slibovaných výhod.

Vzniknout by prý měla odborná komise, která připraví důchodovou reformu. Vytvořen by měl být také Státní důchodový účet, který by spravoval oddělený důchodový účet od státního rozpočtu a odvody. Co to vlastně znamená? Jaké to má výhody či nevýhody?

Vznik důchodové komise nemá v podstatě žádný význam. V historii České republiky existovaly čtyři důchodové komise a žádná neprosadila dlouhodobě udržitelnou důchodovou reformu. Ke změně penzijního systému je třeba vůle napříč politickým spektrem. Důchodové komise v tom příliš nepomohou.

Oddělením důchodového účtu od státního rozpočtu vytvoříme podobný model, jaký funguje ve zdravotnictví. Zde též peníze neprotékají přes státní rozpočet, ale jdou od občanů přímo ke zdravotním pojišťovnám. Tímto systémem by se teoreticky mohl zvýšit tlak na vyrovnané hospodaření penzijního systému. V praxi však lidé příliš velkou změnu nepocítí.

Spekulovalo se o tom, že změny, které plánuje vláda v oblasti důchodů, by u většiny seniorů zbrzdily růst důchodu. Opravdu by si mohli ve výsledku někteří senioři pohoršit?

V případě, že by se peníze na valorizaci použily na navýšení základní výměry důchodů na 10 % průměrné mzdy a nebyly by přidány další peníze na růst variabilní složky, skutečně hrozí, že vzrostou jen penze s nízkou výměrou. V programovém prohlášení vlády se však píše, že nebude narušen princip zásluhovosti. Proto spíše předpokládám, že se na důchody přidá a krom základní výměry vzroste i variabilní složka. V takovém případě se růst důchodů nezbrzdí.

Co je podle vás třeba učinit k udržitelnosti penzijního systému? Budou se moci lidé i v budoucnu spoléhat na důchody z veřejných zdrojů?

Problematika důchodů je ve skutečnosti jednoduchá. Buď se zvýší věk odchodu do důchodu nebo se zvýší odvody anebo se sníží důchody. Jiné možnosti neexistují. Problém je však v tom, že žádná z variant není přijatelná. Bude nutné přijmout kompromis, který každý z parametrů změní o přijatelnou úroveň. To je jediná možnost, jak zajistit důstojné penze financované z veřejných zdrojů.