Ministři byli blbí a Dubček se podělal, řekl Zeman v projevu ke 100 letům Československa

Zeman to dnes uvedl v projevu na slavnostním večeru na Pražském hradě k zahájení oslav 100 let od vzniku Československa a 25 let od vzniku České republiky.

Hlava státu ve svém vystoupení hodnotila mimo jiné důležité milníky československé i české historie 20. století. "Kdyby nebylo několika blbých ministrů, kteří podali demisi, pak by nebylo možné, aby se Klement Gottwald zaklínal ústavností tohoto komunistického puče," uvedl prezident k únorovým událostem roku 1948.

Zeman také uvedl, že by bylo vhodné se zamyslet, proč se po okupaci Československa v roce 1968 vojsky Varšavské smlouvy našel mezi tehdejší politickou elitou jediný statečný člověk František Kriegel a "proč se všichni ostatní podělali hrůzou".

"Mně zakazují vulgarismy, ale toto, doufám, vulgarismus není," poznamenal. Dodal, že tehdejším představitelům souhlas s okupací nepomohl. "Nejdřív dostaly tyto idoly funkci předsedy Federálního shromáždění, pak už jenom klesly na velvyslance v Turecku a pak už ani to ne," uvedl ve zjevné narážce na Dubčeka.

Prezident následně parafrázoval zásadu mnohých z prvních let normalizace, a to "musím zůstat ve své funkci, protože jinak by tam přišla ještě větší svině, než jsem já". Tato zásada vedla k hluboké zkáze tehdejšího Československa a k hluboké demoralizaci, uvedl prezident.

Zeman také uvedl, že pád komunistického režimu v Československu nezpůsobilo disidentské hnutí Charta 77, ale sovětský vůdce. "Byl to Gorbačov, který způsobil, že se rozpadlo sovětské impérium a že Československo se vymanilo ze sovětských spárů. Myslím, že bychom mu měli vyjádřit svoji úctu," dodal.