Piráti chtějí za prezidenta slušnou a reprezentativní osobnost. Většina jich bude volit Hilšera

„Piráti již v dubnu 2016 představili deset požadavků, které by měl splňovat budoucí prezident. Především by měl důstojně reprezentovat svou zemi. A to nejen doma, ale i v zahraničí,” vysvětluje základní očekávání od nové hlavy státu šéf strany Ivan Bartoš a dodává, že zahraniční politiku dle Ústavy ČR formuluje vláda. „Pokud prezident na diplomatické úrovni nejedná v souladu s vládou, snižuje kredit naší země v zahraničí,“ říká předseda Pirátů.

Piráti se také shodli, že prezident by neměl společnost rozdělovat, naopak by měl přispívat k její stabilizaci a být nejvyšší zárukou férovosti a dodržování psaných i nepsaných pravidel. „Úřad prezidenta vyžaduje osobnost, která bude nezávislá na zájmech politických stran a lobbistických skupin doma i v zahraničí,” myslí si Bartoš.

Podle nové první místopředsedkyně Pirátů Olgy Richterové má jít prezident příkladem. „Například nemá neustále urážet a zesměšňovat své protivníky. K tomu role prezidenta sloužit nemá,” upozorňuje.

Pro Piráty je prý důležité, aby občané svého práva volit využili a nepropadli skepsi a lhostejnosti. „Piráti důvěřují zdravému rozumu voličů, proto nedávají návod, koho mají lidé volit. Mezi devíti kandidáty je několik skutečně kvalitních osobností,” dodal k předvolební situaci Ivan Bartoš.

Piráti rovněž uspořádali anketu mezi svými členy. Na otázku, koho by volili v prvním kole, odpovědělo přes 251 lidí. Více než 40 % by důvěřovalo Marku Hilšerovi, pětina Pirátů by dala hlas Jiřímu Drahošovi a 17 % hlasujících Pirátů chce podpořit Michala Horáčka.

Následuje Pavel Fischer s pěti procenty, čtyři procenta získali shodně Mirek Topolánek a Miloš Zeman. Petr Hannig sice získal nula procent, ale na rozdíl od Jiřího Hynka a Vratislava Kulhánka získal alespoň jeden hlas. Zbytek hlasujících zvolil možnost „nevím“ nebo „půjdu až v druhém kole“.

Předseda strany Ivan Bartoš zveřejní svou osobní preferenci tento čtvrtek. „Bude to čistě můj osobní postoj, který vznikl právě na základě vyhodnocení našich deseti priorit,” dodal. Odkazuje tak na programové priority Pirátů pro volbu prezidenta republiky 2018. Mezi ty patří například otevřenost a přístup k informacím, ochrana menšin, nulová tolerance ke korupčnímu systému, nezávislost soudů a státních zastupitelství či maximální zapojení veřejnosti do rozhodování.

Už o víkendu Bartoš v rozhovoru pro EuroZprávy.cz uvedl, že nemá v plánu volit současnou hlavu státu. „Já rozhodně nebudu volit Miloše Zemana a předpokládám, že ani pirátská strana ne," řekl nám Bartoš.