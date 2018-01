Pospíšil je zděšen: Jedna zásadní zpráva z vlády úplně zapadla, tohle prostě nemůže projít

Pospíšil poukazuje na to, že v záplavě informací a diskuzí o zprávě OLAF se ztratila jiná „zásadní zpráva“. „Ministr Robert Pelikán se chystá předložit nový zákon o státním zastupitelství, podle kterého by jak on sám říká došlo k přesoutěžení všech vedoucích státních zástupců včetně nejvyššího státního zástupce a vrchních státních zástupců!“ je zděšen předseda TOP 09 a někdejší ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

A co by to podle něj znamenalo v praxi? „Pokud je to pravda, tak je to elegantně skrytá snaha Andreje Babiše a Roberta Pelikána, jak se zbavit Pavla Zemana a Lenky Bradáčové. To je třeba zásadně odmítnout! Pevně věřím, že taková verze návrhu neprojde Parlamentem,“ dodal na sociálních sítích politik.

Místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek pak poukazuje na to, co Babiš prohlásil o důchodové reformě. Premiér se nechal slyšet, že pokud bude vládnout celé čtyři roky, důchodovou reformu stihne.

„Byl teď ve vládě celé čtyři roky. Jediné, co za tu dobu vymyslel, bylo zrušení druhého pilíře a nenabídnutí žádné další alternativy. Chápu, že s hrozbou deseti let za podvod se dělá reforma těžko, ale o reformě opravdu nestačí jen mluvit na tiskovce!“ rýpnul si do něj Ženíšek.