Zeman totálně pohořel. Drahoš by zvítězil s více jak 44 procenty, druhý Hilšer, ukazuje průzkum

Volební hra Prezident 21 je volně dostupná na internetu a využívá originálního systému hlasování, kde mohou voliči přidělovat kandidátům kladné i záporné hlasy. Dle volebního modelu, vytvořeného na základě socio-demografických údajů účastníků hry, preferuje téměř každý 2. online volič jako prezidenta Jiřího Drahoše.

Ten by předběhl s více než 44% podporou Marka Hilšera, jehož by volilo přes 36 % uživatelů internetu. Za Hilšerem by se umístil Pavel Fischer s 27 % hlasů. Model se zakládá na vzorku 16 514 uživatelů, kteří hlasovali na webu Prezident 21 a zároveň vyplnili i své demografické údaje, konkrétně věk, vzdělání, pohlaví, velikost obce, kraj a koho volili ve volbách do PSP v roce 2017.

Tabulka zahrnuje i kandidáty, kteří si od hráčů online hry vysloužili největší počet minusových hlasů. Na čelo žebříčku se dostal Miloš Zeman, který má přes 36 % minusových hlasů. Následuje ho Mirek Topolánek s 12 % hlasů. Jiří Drahoš má lehce přes 4 % minusových hlasů.

Podle dat by Jiří Drahoš ovládl třináct ze čtrnácti krajů. Nevyhrál by pouze na Liberecku, kde ho o necelou desetinu porazil Marek Hilšer. Nejmladší kandidát jinak drží druhou příčku ve všech krajích komě Karlovarského kraje, kde se na druhé místo vyhoupl Miloš Zeman.

Výzkum mimo jiné také ukázal, že internetoví voliči Marka Hilšera jsou převážně ženy. Lékař dostal od něžného pohlaví přes 54 %. Opakem je například Mirek Topolánek, pro něhož hlasovalo více jak 63 % mužů. Data přinesla ještě jeden zajímavý ukazatel, a to ten, že většina kandidátů má nejsilnější voličskou základnu mezi internetovou populací ve věku 43 - 60 let, u Marka Hilšera však tvoří největší část sympatizantů lidé ve věku 29 - 42 let. U Miloše Zemana je je minimálně každý druhý online volič starší 61 let.