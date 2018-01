Dováží k nám tajně migranty z Německa? Senátor Doubrava se postaral o poprask, zareagovat muselo i vnitro

Podle bývalého člena KSČ a poté KSČM Jaroslava Doubravy sem skrytě míří migranti. Pro Parlamentní listy se vyjádřil v tom smyslu, že má zprávy o tom, že se v německém Mnichově naplní autobus uprchlíky, který pak s nimi jede do Prahy. Uprchlíci se tu pak tiše rozutečou. Doubrava prý o situaci informoval ministra vnitra, ale nic se stále neděje.

Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám Ministerstva vnitra se však proti tvrzení senátora Doubravy ohradilo. Na twitterovém účtu oznámilo, že zpráva je dezinformace a pokud má člen horní komory Parlamentu ČR nějaké podložené obvinění, tak ať s ním zajde na policii.

Tvrzení senátora Doubravy, že ze SRN jezdí do ČR autobusy migrantů, kteří se v Praze rozptýlí, je dezinformace! Nic takového není dle poznatků MV ani PČR pravda. Pan senátor by měl svá podezření sdělit státnímu zastupitelství či PČR, a to včetně zdrojů, ze kterých čerpá. #dezinfo