Trapné a sprosté. Kulhánek otevřeně o Zemanovi a o tom, jak nás vnímá Evropa

Co Vás přimělo kandidovat ve prezidentských volbách?

Přiměla mě nabídka. Nejen Pavel Sehnal (pozn. předseda ODA) mi to opakovaně nabídl a já jsem se nad tím více a více zamýšlel a nakonec jsem dospěl k závěru, že to je zajímavé. Nemyslel jsem pro mě.

V čem pro Vás zajímavé?

Jednak v tom, že člověk může přece jenom trošku ovlivnit atmosféru v této zemi, a jednak, že jsem vlastně dosáhl v branži maxima toho, čeho se dosáhnout dalo. Žádná jiná vyšší výzva, než tohle, už není.

Teď se hodně řeší že prezident Zeman společnost rozděluje. Jak byste ji sjednotil?

Já jsem zvyklý sjednocovat lidi jak ve fabrice, tak ve sportu. Proto si myslím, že i ve společnosti by to mohlo fungovat.

Kdyby Vás ale občané zvolili prezidentem, tak už nebude mít moc času na rekreační sporty, které provozujete.

To by mi tolik nevadilo. Stačí si vždycky nějakou chvilku najít, ale co by mi víc vadilo, to je skutečnost, že tam jsou nějaká omezení v řízení auta.

Rád řídíte, viďte?

No právě. Rád řídím.

Teď byste se musel nechat vozit.

Třeba bych si někdy pronajal nějaký okruh a tam bych mohl řídit.

Nebo byste byl první prezident, který by jezdil sám.

No já bych určitě jezdil sám. Ochranka by klidně mohla jet za mnou v dalším voze, ale v tom jednom bych rád seděl sám.

Vím, že jste jezdil rally, ale byl jste třeba někdy na nějakém letišti si upustit páru?

To víte, že ano. Byl jsem na letišti v Hoškovicích sám trénovat. To byla radost. Naposled jsem byl na okruhu v Sosnové, myslím že před týdnem.

Když už jsme u těch aut, co obnášelo být šéfem Škody Auto?

Já mám obavy, že to obnáší totéž, co funkce prezidenta, možná ještě víc.

Co to znamená?

No pracovat dvanáct hodin denně, tedy kromě víkendů, protože to by se už nedalo vydržet.

Škoda Auto teď sází spíše na elektrickou budoucnost. S tím souhlasíte?

Ne. Jednak nevěřím, že elektrická auta jsou ekologicky výhodnější než spalovací motory, protože energie se napřed musí vyrobit. Pak se musí vyrobit lithiové baterie, poté se musí tyto baterie nějakým způsobem zlikvidovat, což ještě nikdo neví pořádně, jak. A lithium, jak je známo, je jed. Takže s tím mám trošku problém. Jako sdílené auto ve velkých městech, s tím bych problém neměl. Mimo město to však nemá smysl.

Komu jakožto bývalý předseda Českého svazu ledního hokeje v hokeji fandíte?

No Motoru přece (pozn. Motor České Budějovice), u mě je to jasné. Těžko můžu fandit Mountfieldu (pozn. Mountfield HK).

Přesto se mu stále nepodařilo postoupit do extraligy.

Tam zase musíte vidět tu obrovskou věc, která se povedla. Téměř z nuly se dostal na špičku WSM ligy a třeba se to letos už konečně podaří.

Myslíte, že Vás pozice tehdejšího šéfa škodovky a českého hokeje kvalifikuje na post prezidenta republiky?

Myslím, že ano. Díky těmto funkcím jsem se dostal do mezinárodního prostředí, kde jsem nějakým způsobem musel jednat, snažit se prosadit zájmy například u škodovky a hokeje. Je dobré být v kontaktu. Kromě toho jsem byl pět let v Executive committee of the International Chamber of Commerce, což sdružovalo podnikatele a kam jsem byl zvolen. Toto byla tak trochu politická funkce.

Teď Vás budu citovat: „Pokud máme být rovnoprávnou zemí, pak chceme kontrolu státu (našeho) nad tím, co nám nabízíte, ale chceme být i aktivními účastníky všeho, o čem rozhodujete,“ vzkazujete EU ve svém programu. Jsme podle Vás v EU neviditelní?

Podle mě jsme viditelní spíše jako kverulanti než jako plnohodnotný partner. Za to viním českou vládu. A nejen tuto.

Jak byste postupoval Vy?

Je to jednak o jazykové vybavenosti, jednak o schopnosti pohybovat se v té společnosti, protože politika se nedělá na schůzích, politika se dělá v kuloárech. Takže bych se pohyboval v této oblasti a jezdil bych tam poměrně často. Čeští prezidenti tam moc často nejezdili. Někteří tam nejezdili skoro vůbec, a to z čistě prozaického důvodu – tam totiž nejste hvězda. Tam se musíte prosazovat jako rovný s rovným. A nejen s nějakým jiným prezidentem, ale třeba také s poslanci, komisaři a podobně. Je možná dobré být jako jeden kohout na dvorku, kde máte pocity opravdu dobré, ale když přijedete mezi ty, kteří toho kohouta moc neberou, tak tam je ta situace už trochu slabší. Mám dojem, že našim dosavadním prezidentům to tam tolik nevonělo.

Pravomoci prezidenta jsou však omezené. Zúčastňoval byste se například jednání v Poslanecké sněmovně a apeloval nějak na vládu?

V případě nutnosti určitě. Tam, kde by bylo něco rozporného, protože spousta věcí, které se probírají ve Sněmovně, jsou marginální záležitosti. Kromě toho jsem příznivec anglických způsobů, kdy se spíše bavím o zvyklostech, než aby na každou věc musel být zákon. Na zasedání vlády bych docházel častěji, minimálně jednou za dva měsíce, ale radši bych jednou za měsíc, protože tam se o něčem rozhoduje.

Prezident Miloš Zeman měl ve zvyku brát na své cesty například nějaké zástupce z průmyslu. V tomto duchu byste pokračoval?

S tímto mám problém, protože jsem z branže. Většinou se podepisují smlouvy, které jsou už dojednané. Nějaké lidi bych klidně s sebou vzal, aby tam k tomu slavnostnímu podpisu došlo, protože to má určitý mediální vliv. Pokud je to v zemi, kde vliv státu je podstatnější, tzn. asijské země, pak to význam má. Do západní Evropy bych neviděl žádný důvod s sebou vézt podnikatele, protože tam si může každý zajet sám. Pokud by šlo o nějaké speciální státní zakázky, pak ano, ale to většinou bývá velmi dobře ošetřeno, s tím mám totiž zkušenost. Když jsme před časem vyhráli tendr u bavorského ministerstva vnitra pro tamní policii, tak příslušný bavorský ministr prohlásil, že žádná auta ze škodovky u nich jezdit nebudou. Podařilo se mi vyvolat vzpouru všech dodavatelů škodovky z Bavorska, kteří psali mraky dopisů ministrovi vnitra, že je připravil o chleba (směje se).

O Vás je známo, že proti přijímání uprchlíků nic nemáte. Jak jste reagoval na stanovisko vlády Bohuslava Sobotky ohledně odmítání kvót?

Úplné odmítání kvót považuji za hloupost, protože když má někdo hloupý nápad, který je prosaditelný z jeho strany, tak na tento nápad musím najít mazanou odpověď. Tu našli Slováci a já bych to řešil podobně. Samozřejmě bych paralelně říkal, že kvóty jsou nesmysl, jakože jsou. Co se týká přijímání běženců, já jsem obětí toho, že jsem kdysi řekl, že bychom hypoteticky mohli přijmout až deset tisíc běženců. O ekonomických migrantech se má cenu bavit pouze v případě, že bychom je potřebovali, což by se muselo velmi dobře promyslet, protože ty, které bychom třeba potřebovali teď, tak až přijde krize, tak je potřebovat nebudeme. A co potom s nimi, když si je sem vezmeme? Jinak bych chránil ženy, děti, staré lidi. Já mám totiž názor, že mladí muži, když mají doma problém, ať ho tam řeší. Zbytek rodiny, která by byla u nás, má pak důvod se vrátit, pokud tamní konflikt bude vyřešen.

Přejdeme k domácí politice. Jak vnímáte situaci kolem Andreje Babiše? Byl byste ochotný ho jmenovat premiérem, třebaže mu hrozí trestní stíhání, pokud jej Sněmovna vydá?

Pokud by měl stále imunitu, tak se na něj musím dívat jako na nestíhaného. Pokud by imunitu neměl a byl trestně stíhán, tak bych ho nejmenoval. Jsem-li totiž trestně stíhán, tak musím minimálně padesát procent své kapacity věnovat tomu, abych tuto situaci řešil.

Souhlasíte s postupem Miloše Zemana, který Babišovi slíbil i druhý pokus k sestavení vlády, pokud napoprvé neuspěje?

Musel by mě určitě přesvědčit. Zajistit buď většinovou vládu, nebo menšinový kabinet se zajištěnou podporou konkrétních stran. Určitě bych mu ale hned nenabídl dva pokusy a řekl, dělej si, co chceš. To se mi moc nezdá.

Takže byste chtěl mít nějak pojištěno, že dotyčný premiér dokáže vládu sestavit?

Pojištěno je silné slovo. Spíše aby měl představu o tom, jak by ta vláda mohla projít a mohla získat důvěru.

Co kdyby Vám řekl, že má podporu SPD a KSČM.

S tím bych nic nenadělal, protože to jsou v demokratických volbách zvolené strany. Musím postupovat jako člověk, který chce dodržovat ústavu. Ty strany mi můžou být tisíckrát nemilé, jakože jsou, ale dohromady ve volbách dostaly osmnáct procent, což není málo. Já je nemůžu vyřadit, to nejde.

Máte představu, koho byste volil, kdybyste nekandidoval?

Asi ano. Například s Jiřím Drahošem se znám léta, takže donedávna bych vůbec nepochyboval, ale od té doby, co mu na transparentní účet přistávají milióny, jsem trochu v údivu. Ale například i Marek Hilšer se mi zamlouvá a Jiří Hynek taky není špatný. V zásadě kdokoli, kdo postoupí do druhého kola, vyjma Mirka Topolánka a Michala Horáčka, s jejichž podporou ve druhém kole bych asi dost váhal.

Michal Horáček?

No ano. Viděl jste ho v nějakých debatách? Když jsme odcházeli z Českého rozhlasu, kam jsme šli odevzdat volební spot, tak se v přijímací hale najednou objevily kamery, několik fotografů a vzápětí vešel Horáček. Ne, že by to byla oficiální televize. To byla jeho soukromá akce. A toto prakticky zažíváme na všech prezidentských debatách (usmívá se).

Nechybí Vám na debatách prezident Miloš Zeman?

Mně chybí velmi. Uvítal bych ho. Já už jsem měl to potěšení s ním několikrát debatovat. Mírně řečeno to bylo vždycky vyrovnané.

Co říkáte na jeho kampaň nekampaň?

To je trapné, sprosté, nekorektní, nesolidní, prostě cokoliv negativního, co o tom dá říci. Já si dokonce myslím, že to nemá zapotřebí.

Podle průzkumů se do druhého kola Miloš Zeman nejspíš dostane…

To je pravděpodobné. Nás je osm, takže se ty hlasy rozmělní, ale je úplně jedno, kdo bude druhý v prvním kole, protože jestli bude mít třeba jedenáct procent, tak ve druhém bude mít přes padesát.

Takže tyto volby se nesou v duchu Zeman proti antizemanům.

Bohužel je to tak. Já se tedy nevymezuji proti nikomu, protože v tom nevidím žádný smysl. Ať lidi volí mě, protože jsem to já, a ne, že nejsem Zeman a cokoliv je lepší než Zeman. Myslím si, že na tom trochu profituje Drahoš. Ve druhém kole bych ho však podpořil, pokud postoupí.