Zeman opět mluvil vulgárně. Vzápětí přišel vzkaz od Prague Pride

"Pokud bych neuspěl ve volbách, což se může klidně stát, tak protože nebudu mít koho si vybrat, tak nepůjdu volit (ve druhém kole)," řekl Zeman. Podle něj nemají ostatní kandidáti s výjimkou expremiéra Mirka Topolánka a někdejšího velvyslance Pavla Fischera politické zkušenosti. Ani Topolánek a Fischer však podle Zemana politické řemeslo dobře neovládají.

"Volte, koho chcete. Ale volte na základě toho, jakou práci kandidáti odvedli pro Českou republiku. Co je za nimi a nikoli, co vám slibují," uvedl dále prezident.

V rozhovoru také řekl, že v případě udělování milostí by se v dalším volebním období omezil pouze na lidi v těžké životní situaci. Stejný slib dával i před minulou volbou, loni však udělil milost Jiřímu Kajínkovi. Prezident to zdůvodnil mimo jiné tím, že už Kajínek strávil ve vězení 23 let. Dnes řekl, že další takovou milost by neudělil.

Prezident rovněž kritizoval kampaň #MeToo, v níž ženy po celém světě upozorňovaly na sexuální nátlak, kterému čelily. Zeman to označil za akci "sufražetek", které podle něj trpí komplexem méněcennosti.

Zeman si opět neodpustil vulgární výraz. "Já opravdu nevidím důvod, proč pořádat pochody Prahou a ukazovat tam nahou prdel," řekl v souvislosti s každoročním pražským průvodem gayů, leseb a bisexuálů. Odpovídal na dotaz ohledně adopcí dětí homosexuálními páry. Vyjádření později zopakoval, zároveň ale podotkl, že homosexuální páry by měly mít stejná práva jako heterosexuální a že proti adopcím nic nemá.

Czeslaw Walek ze společnosti Prague Pride webu irozhlas.cz řekl, že ho těší, když prezident uznává, že stát má ke gay a lesbickým párům přistupovat stejně jako k párům heterosexuálním. "Vůbec mně ale netěší, že se strefuje do tisíců lidí, kteří přijíždějí na Prague Pride z celé republiky a pro které je to často jediná příležitost jak být alespoň jednou za rok sami sebou, vzít svoji partnerku nebo svého partnera bez obav za ruku, třeba se i políbit a projít se svobodně se svými kamarády městem. Co je na tom špatně? Kdyby pan prezident zvedl svoji zadnici a přišel se do průvodu podívat, byl by asi zklamaný - místo těch holých...tam potká spíše rodiny s dětmi," uvedl.