Zeman, nebo Drahoš? Ostatní kandidáti nemají šanci, naznačují průzkumy

Výsledky průzkumů k prezidentským volbám lze uveřejnit naposledy v pondělí. Opatření má zabránit nežádoucímu ovlivňování voličů, i když podle expertů se průzkumy řídí jen menšina z nich.

Prosincové průzkumy se vesměs shodují na tom, že Zeman vyhraje první volební kolo se ziskem nejméně třetiny až dvou pětin hlasů. Drahoš by získal pětinu až třetinu hlasů. Z ostatních kandidátů by dvouciferného výsledku dosáhnul už jen Michal Horáček.

Zeman je mírným favoritem na celkové vítězství i podle modelu, který kromě průzkumů bere v úvahuy také kurzy sázkových kanceláří. Podle něj se pravděpodobnost Zemanova znovuzvolení pohybuje kolem 46 procent, šance Drahoše na výhru je kolem 45 procent.

Drahoš ČTK sdělil, že se ve finální části kampaně bude zaměřovat na debaty, které považuje za velmi důležité. "A je pro mě velkým tématem to, že jeden z kandidátů se jich neúčastní a svá stanoviska občanům země prezentovat nemusí," poznamenal s jasným odkazem na současného prezidenta Miloše Zemana.

Zeman při ohlášení kandidatury prohlásil, že kampaň nepovede a debat se účastnit nebude. Voliči podle něj mají zhodnotit jeho dosavadní působení na Pražském hradě. Do kampaně se nijak nezapojuje, vedou ji ale za něj jeho blízcí spolupracovníci. Po Česku se tak objevily billboardy a plakáty propagující Zemana, voliči také dostali do schránek letáky a v novinách se objevuje na podporu Zemana inzerce.

Tým Drahoše chce příští týden pokračovat v "umisťování billboardů". "Měli bychom jich mít přes 200 po celé České republice. Další inzerce bude jak na internetu, tak v tištěných médiích," dodal Drahoš.

Především na debaty v různých médiích se chtějí zaměřit i další kandidáti. "Prakticky všechen čas spotřebují naplánované debaty a vystoupení v médiích," poznamenal mluvčí Vratislava Kulhánka Vladimír Šulc. Podobně vidí příští dny i Petr Hannig.

Na pátek pozval uchazeče o Hrad do vysílání také Český rozhlas. "Mimo to je zde velké množství jednotlivých rozhovorů do médií či uzavřených akcí," sdělil za Hynka mluvčí David Černohorský. Debaty zaberou téměř veškerý předvolební čas i Michalu Horáčkovi. "Jinak kontaktní kampaň probíhá permanentně," sdělil jeho mluvčí Jiří Táborský.