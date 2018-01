Já rozhodně Zemana volit nebudu. A Pospíšil by se měl starat o svou stranickou politiku, říká pro EZ Bartoš

Piráti mají více než 500 členů, hlas dnes ve volbě předsedy odevzdalo asi 60 procent z nich. S ohledem na to, že mohli hlasovat i z tepla domova, jak jste spokojený s účastí?

Když se zpětně koukám na hlasování, tak je to vysoká účast. Asi 17 lidí se zdrželo hlasování nebo bylo proti, což je dobře. Ukazuje se, že to není jen fanklub, ale že je to situace logická. Nehlasování není známka nezájmu. Drží tím jakýsi status quo. Myslím si, že to, co jsme předvedli v rámci volební kampaně i za celých osm let, pozice pirátské strany i Ivan Bartoš v čele strany je teď žádaný stav. A toto je potvrzení zmíněného stavu. Toho, že jde vývoj správným směrem a že jsme se nenechali měsíc po volbách semlít, jak někteří predikovali.

Čekám ještě na to, jaká bude sestava republikového předsednictva. Musí vzniknout opravdu dobrý tým. Takže jsem velmi zvědavý.

Koho byste si vy osobně v předsednictvu přál? Kdo je vám z vašich kolegů nejblíže?

Můj největší partner v rámci Pirátské strany je určitě Jakub Michálek, který je ve straně prakticky od začátku. Nejen v Praze, ale i na celostátní úrovni odvedl strašně moc práce. Ten člověk je stroj, ale stroj s emocemi. Umí pracovat, je to parter a nevzdává se.

Jsem také rád, že kandiduje Olga Richterová, která získala nominaci. Myslím si, že ženský element tu trochu chybí. A Olga teď navíc vede transformační tým. I v předsednictvu je třeba ženský prvek. Přál bych si, aby Olga oslovila členskou základnu. Myslím si, že měla dobrý projev a mohla by být zvolena. Ale nechci kolegy nijak ovlivňovat.

Toto rozhodnutí je vždy na členské základně, což dokazuje i případ Jakuba, který čelil pokusu o odvolání. Ukázalo se, že sice má odpůrce v rámci strany, ale většinový konsensuální pocit je, že je na tom správném místě.

Obhajuje také Mikuláš Peksa. Ale jsou tam i další zajímaví kandidáti - Zdeněk Hřib, garant zdravotnictví, nebo Petr Třešňák. Takže je tam dobrý tým a necháme to na celostátním fóru. Vždy jde o to, jak jsou rozdány karty. My plníme úkoly a strategii celostátního fóra. Takže se těším, až si večer oddechneme a vykročíme zítra do další etapy pirátské strany, která ale nezačíná celostátním fórem ani volbou předsednictva, ale která začala už před třemi měsíci vstupem do Poslanecké sněmovny. Je vidět, že se naše práce zásadně změnila, ale ideály zůstaly.

Mluvíte o oddychu. Večer mají Piráti naplánovanou párty. Chystáte se na ni? A co vás na ní vlastně čeká?

Bude to standardní social event, jaké běžně míváme. Řada novinářů už viděla, jak jsme slavili výsledky voleb v Praze a v Brně. Je to prostě neformální večírek. Mívají ho všechny strany, i když některé i před hlavním zasedáním. A jejich výkonnost pak není úplně nejlepší. Naše celostátní fórum hraje hlavně roli socializační. Komunikace na internetu neprobíhá úplně v reálném čase, protože lidé žijí soukromé životy. Zpráva druhého zastihne třeba až druhý den odpoledne v určité náladě. Nebo člověk neví, co předtím zaznělo. Občas proto vznikají třenice. A na fyzickém celostátním fóru nebo na večírku jsou pak tyto křivdy smazány a věci vysvětleny.

Já určitě půjdu, protože jsem řadu lidí viděl naposledy v kampani. Máme tu nové členy, dokonce i nové předsedy místních sdružení, takže je chci poznat. Já ani moje manželka nepijeme alkohol ani nekonzumujeme žádné látky tohoto typu, takže se tam jdeme bavit a zatancovat si. A těším se, až si odpočinu, protože chodím spát poměrně brzo a brzo taky vstávám.

Někteří politici už na dění na vašem fóru zareagovali. Například předseda TOP 09 Jiří Pospíšil vyjádřil zklamání nad tím, že jste mluvil o prezidentské volbě, ale nevymezil jste se vůči Miloši Zemanovi. Zaznamenal jste tuto výtku? Co na ni říkáte?

Naše pozice vůči Hradu je naprosto jasná, kritizovali jsme kroky prezidenta Zemana, které byly hodny kritiky. Není to ale tak, že bychom někde hulákali na náměstí. Toto je celostátní fórum pirátské strany, není to volební kampaň. Ačkoliv je toto fórum otevřené a my víme, že jej lidé sledují, tak moje zpráva byla určena převážně pro členy strany, kteří volí předsednictvo, kteří se potřebují ujistit, že pokračujeme v daném směru, jak o něm mluvím ve zprávě o fungování strany v roce 2017. My jsme se k prezidentské volbě, politice Zemana i dílčím kroků některých kandidátů, kteří jsou historicky v politice, takže už měli šanci se předvést, vyjadřovali.

Oblíbenou taktikou TOP 09 je hrát tyjátr a někdy se až afektovaně stavět do nějaké role. Když nám něco vadí, tak to řekneme. Kritiku na Hrad – když si ji zaslouží – klidně pošleme. Já rozhodně nebudu volit Miloše Zemana a předpokládám, že ani pirátská strana ne. A to, že na pirátském sjezdu neplníme představy pana předsedy TOP 09, je poměrně logické. A to i proto, že se ukázalo, kolik voličů se nejprve přiklonilo k TOP 09, protože měli pocit, že je to liberální strana, a v těchto volbách se naopak přiklonili k Pirátům. Bylo to v řádech desítek tisíc, 60 až 80 tisíc voličů TOPky teď volilo Piráty. Takže se nedivím, že pan Pospíšil drží onu kritickou fazonu, kterou držel i Miroslav Kalousek. Já bych byl raději, kdyby se místo kritizování Pirátů a říkání toho, co má zaznít na našem fóru, starali o svou stranickou politiku.