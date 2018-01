Pelikán zavítal mezi nepřizpůsobivé. Urychleně řešit dávky na bydlení, řekl

"To by se mělo řešit urychleně," zdůraznil Pelikán. Pod ministerstvo spravedlnosti se přesunula náplň ministerstva pro legislativu a lidská práva, které vláda Andreje Babiše (ANO) zrušila. Pelikán proto v pátek vyrazil na třídenní návštěvu Ústeckého kraje, na programu má návštěvu více než deseti lokalit, ve kterých působí Agentura pro sociální začleňování.

Ministr strávil první den na Děčínsku, dnes je v krajském městě a v neděli zakončí návštěvu v Litvínově a Obrnicích. "Já jsem hlavně zjišťoval, co tady konkrétně dělá Agentura pro sociální začleňování a jak to funguje," uvedl Pelikán, který byl i v některých domech s nepřizpůsobivými nájemníky.

Podle Pelikán není potíž v tom, že by se nevědělo, co se má v oblasti sociálně vyloučených lokalit dělat. "Ale ta problematika je rozprostřená přes několik ministerstev, v koaličních vládách to byl problém, protože se nedokázaly domluvit, to bude teď asi můj úkol, abych dovedl ministry k jednomu stolu," uvedl Pelikán.

Rychle vyřešit by se mělo podle Pelikána například stěhování problematických rodin na jedno místo. V Ústeckém a Moravskoslezském kraji bydlí dohromady více sociálně vyloučených lidí (58.000 až 64.000), než ve zbytku České republiky.