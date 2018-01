Hlavatý (za ANO) se přepočítal? Nechtěl být poslancem, možná nebude ani senátorem

Doplňovací senátní volby na Trutnovsku a v několika obcích Náchodska se konaly kvůli Hlavatému, který v říjnu díky preferenčním hlasům zvolen do Sněmovny, a mandát senátora mu proto automaticky zanikl. Hlavatý pak oznámil, že o křeslo senátora bude usilovat znovu a poslaneckého mandátu se vzdal.

"S velkou pokorou přijímám to, že jsem se s panem Sobotkou dostal do druhého kola. První cíl, který jsem si dal, se mi splnil," uvedl Hlavatý. Podle něj hodně lidí volilo spíše proti vládě. "Bylo to hodně spojeno s kroky premiéra Andreje Babiše, to se do výsledku promítlo. V žádném případě ale nelituji, že jsem s podporou hnutí do toho šel," dodal.

"Zisk Jiřího Hlavatého je podstatně nižší, než se očekávalo. Před druhým kolem bude muset mnohem více zapracovat v přesvědčování voličů," řekl dnes politolog Jiří Štefek. Hlavatý ale sdělil, že s akcelerací kampaně nepočítá.

Štefek míní, že podle rozložení hlasování v jednotlivých městech a obcích má před druhým kolem mírně navrch Sobotka. "Přesto je na konečné soudy brzy, druhé kolo se totiž bude konat společně s volbami prezidentskými, ke kterým může přijít přes 60 procent voličů. Rozhodující také bude, koho podpoří neúspěšní kandidáti, především Jaroslav Dvorský (za Piráty) a Klára Sovová (NEI)z prvního kola," řekl Štefek.

Dvorský a Sovová už Sobotku podpořili. "Už teď mohu říci s jistotou, že podpořím starostu Vrchlabí Jana Sobotku," sdělil Dvorský, který s necelými 11 procenty skončil na čtvrtém místě. Kandidoval jako nestraník s podporou Pirátů. Sovová, která dostala od voličů téměř 12 procent hlasů, což stačilo na třetí místo, dokonce zvažuje, že Sobotkovi osobně v kampani pomůže.

Podle obou postupujících se do výsledku v druhém kole promítne vyšší účast voličů, protože se budou konat souběžně s prezidentskými. "Voliči budou jiní a budou mít jinou motivaci, budou volit hlavně prezidenta, i to se do výsledku může promítnout," míní Sobotka. Podle Hlavatého by mohla být volební účast až 60 procent. "Proto těžko odhadnout, jak pro nás druhé kolo dopadne. Přijde řada voličů, která se prvního kola neúčastnila," míní Hlavatý.

Velkým zklamáním voleb je propad kandidáta ČSSD Karla Šklíby, získal méně než šest procent hlasů. "Ještě hůře dopadla (nezávislá kandidátka) Terezie Holovská, která nezískala ani procento hlasů a potvrdila předpoklady, že jako zcela neznámá osoba v tomto regionu nemá žádné šance a její kandidatura byla spíš osobním PR," řekl k tomu politolog Štefek.