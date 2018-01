Kdy už skončí groteska plná lhaní a zapírání? Zeman to tvrdě schytal, prý už není ve formě

„Kdybych se rozhodl znovu kandidovat, nepůjdu do žádné volební kampaně. Voliči by měli posuzovat výsledky mé práce v uplynulých pěti letech,” připomíná slova prezidenta Miloše Zemana pro Frekvenci 1 Telička. Europoslanec poukazuje na to, že v průběhu svého mandátu tento záměr zopakoval hned několikrát.

Jaká je ale realita? „Nyní, pár dní před prezidentskými volbami, je všechno jinak. Přestože Zeman stále trvá na tom, že žádnou kampaň nevede, pravidelně navštěvuje občany v krajích a billboardy s jeho fotografií a heslem 'Zeman znovu 2018' zaplavují ulice,“ připomíná Telička.

Přesto se prý občanům z Hradu dostává opět velmi „věrohodného” ujištění, že se o kampaň skutečně nejedná. „Zeman totiž během meetingů lidem prý přímo neříká, aby ho volili. Je ale tohle skutečná podmínka předvolební kampaně? S lidmi, s nimiž se setkává, mluví o svých názorech, vizích a postojích. To samé dělají i další kandidáti na prezidenta. Jen s tím rozdílem, že si tyto výjezdy musí financovat sami. Za Zemana je platí kraje či obce, které během svých cest navštíví. A pokud to neudělají, prezident si vybere k návštěvě kraj jiný,“ připomíná příklad ze Zlínského kraje politik.

Dalším problémem jsou podle něj Zemanovy billboardy a plakáty. „Hrad si stále stojí za tím, že se o kampaň nejedná, jelikož zadavatelem reklamy není přímo Zeman. Je jím spolek Přátelé Miloše Zemana, v jehož čele stojí prezidentův kancléř Vratislav Mynář. Hrad v souvislosti s tím oznámil, že to, že kampaň nedělá samotný Zeman, neznamená, že by měl svým příznivcům 'bránit ve vyslovení podpory před přímou volbou',“ píše na svých stránkách Telička.

„Kdy už konečně přestane tato groteska plná lhaní a zapírání? Na předvolební kampani není nic neobvyklého. Zeman by se měl naopak jako každý další kandidát účastnit předvolebních debat. To by však znamenalo jeho konfrontaci se soupeři, kteří jsou většinou naladěni proti němu. A do toho se mu nechce, proto přijímá pozvání jen od těch pořadů, kde vystupuje sám s moderátorem. Jakékoliv přímé polemice se svými protikandidáty se brání, jelikož je patrné, že není zdaleka v takové formě, jako byl před svým zvolením v roce 2013, dodává europoslanec s tím, že neúčast na předvolebních debatách se tak stane pravděpodobně jedinou oblastí z jeho „nekampaně”, kterou skutečně splní.