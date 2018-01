ŽIVĚ: Piráti se sjeli do Brna, post předsedy obhajuje Ivan Bartoš

Brno - Piráti se schází v Brně na svém celostátním fóru, aby si zvolili nové vedení. Předsednickou funkci obhajuje Ivan Bartoš, žádného soupeře ve volbě mít nebude. Na programu dvoudenního jednání jsou i návrhy na úpravy stanov České pirátské strany, jednat by měly i expertní pracovní skupiny Pirátů.

Volba pětičlenného republikového předsednictva vyplývá ze stanov strany. Podle nich se musí uskutečnit do tří měsíců od voleb do Sněmovny. Ty se konaly loni v říjnu a Piráti v nich skončili třetí. Poprvé se tak dostali do Sněmovny, kde získali 22 poslanců.

Bartoš, který Piráty do Sněmovny dovedl, v Brně usiluje o znovuzvolení předsedou. V kandidátské řeči zveřejněné na diskusním fóru strany uvedl, že se v dalším funkčním období chce zaměřit na přeměnu Pirátů v organizaci, která "otevře možnost podílet se na aktivní politice několika tisícům členů". Chce také nadále prosazovat programové priority strany v médiích a zajistit větší otevřenost Sněmovny.

Bartoš v kandidátské řeči také uvedl, že ani po celostátním fóru nečeká změnu postoje Pirátů k vládní účasti, kterou dosud odmítali. "Piráti se proto v tuto chvíli definují jako konstruktivní opozice," uvedl. "Naším cílem je stávající možnosti využít na maximum tak, abychom toho dokázali ovlivnit co možná nejvíce. Do budoucna, a já v to věřím stejně jako ve smysl Pirátské strany od samého začátku, budeme moci s využitím nově nabytých zkušeností roli opozice s podporou voličů opustit a změny, které jsou pro nás zatím nerealizovatelné přes odpor nereformovatelných politických stran, sami definovat," doplnil.

Na místopředsedy Pirátů kandidují poslanci Jakub Michálek, Mikuláš Peksa, Radek Holomčík, Olga Richterová a Petr Třešňák. Kromě nich usilují o místopředsednický post vysokoškolský učitel Giuseppe Maiello, ředitel vydavatelství Altar Martin Kučera a ředitel zdravotnické neziskové organizace InAverz Zdeněk Hřib. Nominován byl i Jan Köchert, který se ale kandidatury vzdal.

