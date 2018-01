Imunitní výbor pročítá zprávu OLAF. Obsahuje slovo podvod, prozradil Michálek

Pít či nepít aneb Co obsahuje instantní káva?

Největší charisma má Horáček, nejlépe by ČR reprezentoval Drahoš. Topolánek u lidí propadl

Policie v případu Čapí hnízdo obvinila mimo jiné premiéra a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše a prvního místopředsedu hnutí Jaroslava Faltýnka.

"Podle mého soudu zpráva neobsahuje žádné převratné nové skutečnosti, které by už před tím nebyly obsaženy ve vyšetřovacím spisu," uvedla Valachová. Je podle ní zjevné, že OLAF a česká policie spolupracovaly a vyměňovaly si informace. "Zpráva v žádném případě neobsahuje konstatování trestného jednání jakékoli osoby, není to jejím účelem," podotkla Valachová. Kompetence OLAF je podle ní jiná.

Exministryně školství nepředpokládá, že by mandátový výbor už v úterý doporučil plénu, zda má Babiše a Faltýnka ke stíhání vydat, nebo ne. Někteří členové výboru totiž podle ní namítají, že se dosud nemohli seznámit s vyšetřovacím spisem. Nejpozději na následující schůzi by měl výbor udělat vše pro to, aby usnesení přijal, dodala Valachová. Příští týden ve středu bude přitom Sněmovna jednat o vyslovení důvěry Babišově vládě.

Michálek uvedl, že tři odstavce, které ve čtvrtek zveřejnilo ministerstvo financí (MF), nejsou závěry zprávy, ale doporučení pro postup České republiky. "Závěry zprávy OLAF se týkají, řekněme, problematického jednání, ve kterém spatřuje, řekněme, podezření z dotačního podvodu a poškozování zájmů Evropské unie," řekl Michálek.

"I nezávislý orgán (OLAF) potvrdil, že došlo k nesrovnalostem nebo podvodu," uvedl Michálek. OLAF podle něho případ podrobně zmapoval a vybízí k tomu, aby jednání přezkoumala česká justice.

Miroslav Kalousek (TOP 09) uvedl, že na policii je totožný text, s nímž měl možnost seznámit se už dřív. Zpráva podle něho obsahuje termíny dotační podvod i poškozování zájmů Evropské unie i s konkrétními paragrafy. "To v té zprávě prostě je," zdůraznil.