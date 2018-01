Zeman už nezvládne být prezident? Ať se Topolánek podívá na sebe a na to, co způsobil, spustil politik

Topolánek se nechal slyšet, že pokud bude Miloš Zeman znovu zvolen, nebude schopen funkci dalších pět let plnohodnotně vykonávat, protože je nemocný. Česká republika podle něj potřebuje silného prezidenta, který bude mít dost zkušeností, energie a bude umět se zastat lidí proti Bruselu i silnému premiérovi.

„Pokud Mirek Topolánek vyjadřuje obavy, že Miloš Zeman by jako prezident další celé období nevydržel, bylo by dobré, aby se podíval na vlastní bilanci: jako premiér jedné vlády vládl bez důvěry, a když si ji s další díky přeběhlickým hlasům získal, do konce období stejně nevydržel a vzdal to podáním demise sám - dokonce během českého předsednictví EU (té stejné Evropy, jejíž hranice teď tvrdí, že by chtěl bránit),“ uvedl na sociálních sítích exposlanec.

Poukazuje na to, že je třeba se podívat na Topolánkovu minulost. „Když se nám dnes sebe snaží prodávat jako budoucího silného prezidenta, je dobré se podívat na to, co se mu povedlo jako 'silnému premiérovi': stačí se podívat na český systém hodnocení vědy, který se z jeho zásahů nedokázal vymotat dodnes, kde u tímto jeho systémem motivovaných mezinárodně zaznamenaných skandálů s pochybnými publikacemi v predátorských časpisech lze vidět, kam to taková 'síla' bez přiměřeného rozumu dokáže dotáhnout,“ nebere si servítky univerzitní profesor.

Ani on si ale nedělá o zdraví současné hlavy státu iluze. „O výdrži Miloše Zemana lze jistě pochybovat, navíc je jeho fyzická sešlost menším problémem než jeho chování. U Mirka Topolánka je ale nedostatek výdrže možno brát jako již prokázaný. Navíc s tím, že když Topolánek vydržel, bylo to zjevně na škodu.“ dodal Zlatuška.