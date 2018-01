Babiš vytočil sociální demokraty. Nehoráznost! To mají všichni pracovat za minimum?

Sobotkova vláda v roce 2016 rozhodla, že od ledna 2017 stoupnou minimální mzdy řidičů autobusů zhruba o třetinu ze 71,60 Kč na hodinu na 98,10 Kč. Zvýšily se i další příplatky. Kraje objednávají veřejnou dopravu a potřebné linky dotují. V červenci vláda schválila příspěvek zhruba 394 milionů prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Právě toto nařízení Babiš kritizoval. „Chci to zrušit, protože je to nesmysl. Byla to jen akce pana premiéra (Sobotky) před krajskými volbami, kdy se chtěl zalíbit a myslel si, že získá hlasy v krajských volbách. Aby premiér určoval mzdy řidičů soukromých přepravců, to je nesmysl," uvedl.

Jeho slova se ale některým sociálním demokratům vůbec nelíbí. „Brzy se ukazuje, že záměrem Andreje Babiše není zvyšovat platy v ČR, ale naopak prosazovat politiku levné práce," postěžoval si někdejší ministr zahraničí Lubomír Zaorálek.

Poukazuje na to, že práce řidiče není jednoduchá. „Proč někdo, kdo nese velkou odpovědnost za cestující v autobuse, má pracovat i za minimální mzdu 73 korun za hodinu? To, že jsme tuhle mzdu zvýšili, nebyl žádný předvolební trik, ale spravedlivější ocenění práce řidičů. Záměr Andreje Babiše jim platy zpět snížit je nehoráznost,“ dodal Zaorálek.

Podobně to vidí i jeho stranický kolega Jiří Dienstbier. „Babiš už začíná řídit stát jako firmu, jako tu svou, třeba drůbežárny. Teď budou pracovat všichni, pokud možno, za minimum. Jen aby nám pak ještě nějaké autobusy měl vůbec kdo řídit. A jaké pak asi bude cestování do práce a do školy?“ zdůraznil bývalý ministr pro lidská práva.

Bývalý premiér Bohuslav Sobotka svého nástupce také nešetří. „Babiš jde proti řidičům autobusů. Kdybych jako premiér neprosadil změnu nařízení vlády, bídné platy řidičů by se nezvýšily. Kraje soutěží dopravu na nejnižší cenu, motivace dopravců i krajů zvyšovat řidičům mzdy je proto nízká," napsal na twitteru.