Hutka, Sokol, Gál či Němcová žádají Babiše, aby splnil předvolební slib. Výzvu studentů už podpořily tisíce Čechů

K podpoře a rozvoji demokracie se Babiš zavázal ve své předvolební „Smlouvě Andreje Babiše s občany ČR“. V současné době přibývá pod výzvou studentů denně asi 500 podpisů. Autoři výzvy mají velké cíle, chtějí jich nasbírat rovný milion.

„Chvilka pro Andreje“ žádá současného premiéra, aby splnil to, k čemu se před volbami zavázal ve „Smlouvě Andreje Babiše s občany ČR“. Výzvu iniciovanou studenty podepsalo už více než 11 000 lidí. Mezi signatáři je i 12 poslanců a 9 senátorů, několik chartistů, desítky univerzitních profesorů či kandidát na prezidenta Marek Hilšer.

Mezi další signatáře patři například poslankyně ODS Miroslava Němcová, písničkář Jaroslav Hutka, filozof a chartista Jan Sokol, sociolog a publicista Fedor Gál, předseda STAN Petr Gazdík, předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, herec Pavel Batěk či historik Petr Blažek.

Babiš na „Chvilku pro Andreje“ reagoval podle mluvčího výzvy Mikuláše Mináře 1. 12. tím, že iniciátory pozval na osobní schůzku. Ti však takové pozvání odmítli otevřeným dopisem s tím, že nejednají pouze za sebe, nýbrž za všechny signatáře Výzvy a že tedy požadují na veřejnou výzvu veřejnou odpověď.

Babišovi místo toho nabídli možnost setkat se na veřejné debatě, kde by mohl na Výzvu obšírně reagovat a vysvětlit tak občanům, co konkrétně bude pro demokracii v ČR dělat. „O možnostech uskutečnění schůzky, na níž by Andrej Babiš poskytl veřejnou odpověď na Výzvu, dále vyjednáváme,“ dodal Minář.