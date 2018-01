Topolánek prozradil, čeho se bojí. Proč do boje o Hrad vstoupil tak pozdě?

Tehdejší předseda občanských demokratů Mirek Topolánek se připojil do prezidentské kandidatury na poslední chvíli, protože mezi ostatními uchazeči o Hrad byl pouze Zeman a antizemani. Uvedl to v rozhovoru pro Český rozhlas. "Nebyl tam nikdo, kdo by se snažil integrovat rozdělené poloviny české společnosti," vysvětlil kandidát v interview.

"Nejsem kývač, nejsem ten člověk, který se jenom veze, nejsem člověk, který jenom přikyvuje, aniž by měl vlastní názor," říká Topolánek. Naráží tím na svůj slogan z kampaně "Ani vítač, ani kývač". Podle svých slov nechce nekontrolovatelnou migraci, nechce změnit zahraniční politiku směrem k východu a klanět se východním mocnostem. To samé platí pro Evropskou unii, silnému prémiérovi a vládě, pokud bude tvořit místo zákonů paskvily.

Co se týká prezidentského úřadu, kandidát na Hrad by určitě našel s Andrejem Babišem shodu v zahraniční politice. V té domácí už to tak růžově nevidí. Museli by se prý naučit koexistovat. Největší strach má z ovládání policie. "Nemám obavy z razantního politického přesměrování České republiky, mám trochu obavy z ovládání represivních složek včetně policie, tajných služeb a prokuratury," uvedl bývalý premiér.