Už je to venku: Co se píše ve zprávě OLAFU, kterou nechce ministerstvo financí zveřejnit?

„Zpráva OLAF jasně formuluje fakt, že byl spáchán kriminální čin a úřad doporučuje Evr. komisi 100% korekce. Přeloženo - byl to podvod. EU ať to neplatí a členský stát ať to trestně stíhá,“ uvedl Kalousek na twitteru s tím, že onu zprávu četl. Detaily týkající se toho, jak se k ní dostal, nebo co přesně se v ní píše, ale nezveřejnil.

Později pak Slonková na serveru Neovlivni.cz uvedla, že OLAF v dokumentu konstatoval, že padesátimilionová dotace na Čapí hnízdo premiéra Andreje Babiše byla udělena neoprávněně. V žádosti o dotaci byly podle OLAFu nepravdivé údaje, byly porušeny právní předpisy České republiky i unie a peníze na projekt úřad označil za nezpůsobilý výdaj. Právě to prý vyplývá z informací, které server získal.

Podle Kalouska má „server zjevně k dispozici přesné informace“. Slonková cituje tři zásadní body zprávy. Jedním z nich je, že v žádosti o dotaci byly nepravdivé údaje. „OLAF je – stejně jako česká policie – přesvědčen, že farma Čapí hnízdo žádající o dotaci patřila ve skutečnosti do Babišova holdingu Agrofert a nikoli jeho dětem, jak dnes premiér tvrdí. Žadatelem tedy podle OLAF nebyl malý a střední podnik, kterým byly dotace určeny,“ uvádí server.

Druhým klíčovým bodem je, že v kauze byly porušeny právní předpisy nejen České republiky, ale i Evropské unie. Třetím důležitým zjištěním pak je, že dotace neměla být farmě Čapí hnízdo vůbec udělena. „Tato a další zjištění vedly podle informací Neovlivní.cz OLAF k doporučení, že Evropská unie má dotaci v plné výši vymáhat zpět a česká policie případ důsledně vyšetřit,“ dodal server.

Bývalý majitel Agrofertu a současný premiér Andrej Babiš už oznámil, že Agrofert podal stížnost k evropskému ombudsmanovi a k Soudnímu dvoru EU kvůli vyšetřování poskytnutí evropské dotace pro farmu Čapí hnízdo, které vedl OLAF. OLAF v reakci uvedl, že se v tuto chvíli nebude ke kauze dotace pro farmu Čapí hnízdo vyjadřovat. Mluvčí Evropské komise nechtěla stížnost koncernu ohledně údajně nestandardního vyšetřování komentovat.