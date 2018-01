Zprávu OLAF jsem četl. Šlo o podvod, Babiš je obyčejný zloděj, udeřil Kalousek

Kdo může odejít do důchodu v roce 2018?

„Zpráva OLAF jasně formuluje fakt, že byl spáchán kriminální čin a úřad doporučuje Evr. komisi 100% korekce. Přeloženo - byl to podvod. EU ať to neplatí a členský stát ať to trestně stíhá,“ uvedl na twitteru Kalousek. Na dotaz uživatelů pak potvrdil, že už tuto zprávu četl.

Jelikož ale nemá dokument k dispozici, nechtěl být konkrétnější. Informace z obsahu zprávy proto nehodlá zveřejnit. Stejně tak neřekl, od koho zprávu získal a kde si ji přečetl. „Nemohu to více rozvinout. Kdybych to měl v ruce, tak to okamžitě zveřejním na svém Facebooku, protože jsem přesvědčený, že je ve veřejném zájmu, aby zpráva byly zveřejněná," řekl Kalousek serveru Aktuálně.cz.

Kritizoval ale fakt, že žalobci nedoporučili zveřejnění zprávy OLAF. Státní zastupitelství poukazuje na to, že zveřejnění dokumentu by mohlo ohrozit probíhající trestní řízení. „Směšný a nevěrohodný argument. Do vyšetřovacích spisů jsou běžně zařazovány i otevřené zdroje. Babišova exekutiva se snaží utajit zprávu OLAF, ze které vyplývá, že Babiš je obyčejný zloděj,“ zlobí se Kalousek.

Bývalý majitel Agrofertu a současný premiér Andrej Babiš (ANO) po návštěvě u prezidenta Miloše Zemana v Lánech uvedl, že Agrofert podal stížnost k evropskému ombudsmanovi a k Soudnímu dvoru EU kvůli vyšetřování poskytnutí evropské dotace pro farmu Čapí hnízdo, které vedl OLAF.

„Podle informací mé bývalé firmy to vyšetřování proběhlo velice nestandardně, takže byla podána stížnost k evropskému ombudsmanovi, který potvrdil, že tou stížností se bude zabývat. A zároveň byla podána žaloba k evropskému soudnímu dvoru ohledně vyšetřování OLAFu," řekl Babiš. Kvůli padesátimilionové dotaci pro Čapí hnízdo Babiše obvinila česká policie a žádá o jeho vydání Sněmovnu.

Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka upřesnil, že stížnost podaná k evropským orgánům není reakce na závěrečnou zprávu OLAF, ale že ji koncern podal před několika měsíci ještě v době vyšetřování.