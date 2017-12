80 miliónů! O tolik překročila Kancelář prezidenta stanovený rozpočet

Kdo může odejít do důchodu v roce 2018?

Schválený rozpočet Kanceláře prezidenta na rok 2017 byl zhruba 438 miliónů korun. Hrad však podle dostupných údajů utratil za letošní rok více jak 522 miliónů. Podle Jiřího Ovčáčka ale nedošlo k překročení stanoveného rozpočtu.

"Ze státního rozpočtu nechceme oproti původně schválené verzi ani korunu navíc," sdělil mluvčí Hradu serveru iDnes.cz. Prezidentův mluvčí tvrdí, že onen rozdíl je výsledkem přesunu peněz z minulého roku.

Kvůli rozpočtovým pravidlům musí Kancelář prezidenta nespotřebované peníze z minulých let zahrnout až do tzv. konečného rozpočtu. Přesně to se podle Ovčáčka stalo nyní.

Mluvčí také sdělil, že 70 miliónů korun, jako zůstatek z minulého roku, bylo investováno do akcí, jež realizovaly příspěvkové organizace, konkrétně Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány. Na platech se přidalo zhruba o sedm miliónů. Polepšili si také pracovníci Správy Pražského hradu, když se celkové výdaje na platy zvedly o více jak tři milióny korun.