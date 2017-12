Hrozí nám teroristický útok? Okamura to pěkně schytal od ministra vnitra

Okamura uvedl, že bezpečnost v České republice se opět zhoršila a že hrozí teroristické útoky. „To je tristní výsledek pátého roku vládního angažmá Andreje Babiše. A teď se situace ještě zhoršila. Po Staroměstském náměstí se v Praze nově objevily betonové zátarasy, které mají zabránit případnému teroristickému útoku, také na obou stranách Václavského náměstí. Zábrany byly instalovány na žádost policie a jejich cílem je ochránit chodce před teroristy. Odborníci však účinnost zátarasů zpochybňují,“ tvrdí šéf SPD.

Ministr vnitra ale oponuje, že toto tvrzení není pravdivé. „Prohlášení obsahuje několik závažných dezinformací týkajících se vnitřní bezpečnosti ČR,“ uvedl Metnar na stránkách ministerstva vnitra. Česká republika podle jeho slov zůstává jednou z nejbezpečnějších zemí světa a podle objektivních bezpečnostních parametrů se její bezpečnostní situace nezhoršuje.

„Nadále platí 1. a tedy nejnižší stupeň ohrožení terorismem. To jasně plyne z hodnocení orgánu, který je v ČR povolán posuzovat komplexně míru ohrožení terorismem, tedy Společné zpravodajské skupiny. Nikdo jiný není povolán, ani nemá dostatek informací k tomu, aby mohl provést relevantní hodnocení míry ohrožení ČR terorismem,“ vysvětluje ministr vnitra.



Betonové zábrany podle šéfa rezortu vnitra reagují na v poslední době frekventovaný způsob útoků, tedy na nájezdy vozidel do davů, a ne na existenci nějaké konkrétní informace, ze které by plynulo zvýšení nebezpečí teroristických útoků v ČR. „Žádné bezpečnostní opatření samo o sobě není všespásné. Bylo by však za současné situace v Evropě pošetilé nevyužít toto, byť částečné, zvýšení ochrany vybraných měkkých cílů. Je třeba chápat, že tato jednotlivá opatření jsou pouze součástí celé baterie opatření aplikovaných v ČR proti terorismu (viditelných i skrytých),“ uvádí Metnar.



České republika podle něj už nyní postihuje důsledně jakoukoliv nelegální migraci. „Neexistuje žádná tolerance nezákonné migrace ze strany českého státu,“ dodává.