V Brně útočili uprchlíci? Radní Hollan promluvil o tom, co se vlastně stalo

Dnes je jisté, že hnutí Slušní lidé, které situaci na svém facebookovém profilu vyhrotilo, se mýlilo. Hnutí vůbec samo o sobě je svými postoji vůči migrantům a dalším, kteří mají odlišný názor na danou problematiku v jihomoravské metropoli, proslulé. Podle Slušných lidí mohli za útok na dva občany ozbrojení uprchlíci z tábora z Kostelce. Hnutí si stojí za tím, že tímto útokem padají lži o tom, že tu žádní uprchlíci nejsou, že zde nepáchají kriminalitu a že jsou pro nás obohacením.

"Útoky na ženu, útok početní většiny na bezbranného a pocit nadřazenosti pramení i z politiky multikulturní podbízivosti, kterou na radnici v Brně praktikuje Hnutí ANO2011, ŽítBrno, Piráti, KDU-ČSL, TOP09 a Zelení. To, co začíná speciálním zacházením, tlumočníky z arabštiny na úřadech, končí pobodanými kluky, kteří se zastali obtěžované dívky," píše skupina na svém Facebooku.

Zprávu o uprchlících dementovalo Centrum proti terorismu a hybridní hrozbám Ministerstva vnitra, které uvedlo, že žádný z útočníků nebyl klientem uprchlického zařízení. Pouze jeden z nich měl doplňkovou ochranu. Poškození byli ve věku 31 a 32 let. Obvinění jsou tři cizinci ve věku 24 až 31 let.

Zastupitel Brna za hnutí Žít Brno Matěj Hollan se na svém facebookovém profilu k situaci rovněž vyjádřil. Ostře se ohradil proti tvrzení hnutí Slušní lidé. "Je zcestné v tuto chvíli vytvářet atmosféru strachu tím, že "brzo budeme potřebovat zastání všichni", jak píší Slušní lidé. Že někdo z migrantů spáchá někdy trestný čin, je nemilé, bezpečnostním problémem to začíná být až tehdy, pokud by se to dělo ve větším měřítku a pokud by policie nekonala," vymezuje se proti hnutí Hollan.

"Je naprosto mimo dávat tento incident do souvislosti s tím, že na úřadě by kvůli lepšímu dorozumění měli být tlumočníci z arabštiny. U nás v Brně dlouhodobě, nezávisle na nedávné migrační vlně, žijí tisíce lidí různých národností a je daleko lepší se s nimi umět dorozumět, než v nich od začátku pěstovat pocit, že se s nimi nikdo nechce bavit," dodává zastupitel Brna.

Primátor města Petr Vokřál (ANO) taktéž občany upozorňuje, že nešlo o žádnou islámskou invazi, kdežto o nepříjemnou rvačku. "Prosím, nevěřte smyšleným příběhům o agresivních Arabech, co prchli z utečeneckého tábora, aby napadali mírumilovné Moravany, kterými se populisté snaží strašit lidi a získávat publicitu na sociálních médiích. Šlo o nepříjemnou rvačku nad ránem před diskotékou, ne o islámskou invazi," komentuje situaci primátor na Facebooku. Podle Vokřála jsou lidé, kteří šíří podobné zhůvěřilosti, mnohem větším nebezpečím, než uprchlíci.