Ovčáček místo Zemana v diskuzi kandidátů? Drahoš prská a hrozí, že nepřijde. Bojí se mě, říká pro EZ mluvčí

Aktualizováno 16:30 — Autor: -čem / EuroZprávy.cz

Praha - Kampaň před prezidentskými volbami vstoupila do závěrečné fáze. Ty, kteří se budou rvát po post prezidenta, čekají poslední debaty, při kterých mohou přesvědčit dosud nerozhodnuté voliče. Do jedné z nich by se měl místo prezidenta Miloše Zemana zapojit jeho mluvčí Jiří Ovčáček. To se ale některým Zemanovým protikandidátům nelíbí.