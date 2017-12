Zrušil bych kraje. Zavedli to bolševici a nefunguje to, soptí Horáček

"Jsem velkým zastáncem obecného referenda. Myslím si, že je to důležité, a to proto, lide nechodili jenom jednou za čtyři roky k volbám, ale svou vůli a aktivní přístup mohli projevovat pořád," řekl v rozhovoru pro Český rozhlas, ve kterém mu sekundoval další kandidát, Jiří Hynek. Podle Horáčka by se tím zvýšila úroveň demokracie.

"Jestli občané volí přímo prezidenta, zákonodárce, tak proč by nemohli rozhodovat také v nějakých zásadních otázkách?" ptá se Hynek, který však dodává: "O věcech, které jsou opravdu zásadní, typu vystoupení z Evropské unie, by se mělo rozhodovat speciálním referendem, na který by měl být daný speciální zákon. Zato o věcech typu zvyšování důchodů či snižování daní by měli rozhodovat odborníci."

Oba kandidáti se v debatě shodli na tom, že je potřeba, aby se na školách děti vyučovaly kritické myšlení, protože jedině tak lidé přestanou různým dezinformačním serverům věřit. Stejné názory mají i v aktivitě prezidenta ohledně návštěv jednání vlády, obou komor Parlamentu nebo komisí. Oba soupeři o Hrad by byli v této činnosti více aktivní, než byli ostatní prezidenti.

Rozdílné postoje však mají v otázce jakékoli změny ústavy. Hynek řekl, že je konzervativní člověk a že by s ústavou neexperimentoval. Zato Michal Horáček by jednu změnu uvítal, konkrétně zrušení krajů. "To je něco, co zavedli bolševici v roce 1948 nebo 1949. Vůbec to nefunguje. Primátoři a starostové po celé zemi mi říkají, jak to komplikuje jejich život," poznamenal textař a antropolog.