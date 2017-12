Topolánek se řítí dopředu, dotáhl Drahoše a konkuruje Zemanovi. Máme nový průzkum

Šokující předpovědi pro rok 2018. Co zahýbe finančním prostředím?

V prvním kole by se ziskem 31 procent vyhrála stávající hlava státu Miloš Zeman. Jak ale vyplývá z průzkumu společnosti Phoenix research on-line, který má server EuroZprávy.cz k dispozici, souboj o druhé a třetí místo je těsný.

Jiří Drahoš zůstává stále velkým favoritem a na kontě má v tuto chvíli 17 procent respondentů. Mirek Topolánek, který svou kandidaturu oznámil na poslední chvíli, ale dosáhl na 15 procent.

Odsunul tak na čtvrté místo textaře Michala Horáčka, kterému by dalo hlas pouze 8 procent respondentů. O poznání méně Čechů by volilo Pavla Fischera, přesněji 4 procenta.

Dvě procenta hlasů by obdržel Vratislav Kulhánek, po jednom procentu by si následně rozdělili hlasy Petr Hannig, Marek Hilšer a Jiří Hynek. Zbylých 20 procent oslovených respondentů nemá jasnou představu, koho by volilo.

Volební účast by podle průzkumu překonala padesátiprocentní hranici. Konkrétně by se zastavila na 57,5 procent v případě prvního kola prezidentských voleb, které proběhnou už za dva týdny.

"O postupující dvojici do druhého kola prezidentské volby rozhodne voličská účast, s velkou pravděpodobností bude nižší než při historicky první volbě před pěti léty. Právě nižší účast voličů může pomoci Miloši Zemanovi, protože na jeho straně je více zmobilizovaná skupina voličů, naopak odpůrci Miloše Zemana se tříští mezi hned tři kandidáty – Jiřího Drahoše, Mirka Topolánka a Michala Horáčka," ohodnotil pro EuroZprávy.cz současný stav preferencí ředitel společnosti a sociolog Jan Kubáček.

"Ač by měla v současnosti kampaň gradovat, tak se dlouhodobým vyzyvatelům současného prezidenta nedaří posilovat své preference a voličskou podporu – naopak, Jiří Drahoš i Michal Horáček slábnou, část jejich podporovatelů přešla k dalším konkurenčním nezemanovským kandidátům, jmenovitě k Topolánkovi a Fischerovi, část jich dokonce začíná váhat se svou účastí u voleb," dodal.

Podotýká, že je mezi potencionálními voliči v lednových prezidentských volbách až pětina nerozhodnutých, a právě ti mohou rozhodnout, zda do druhého kola postoupí profesor Drahoš či expremiér Topolánek, ale také, zda těsně už v prvním kole vyhraje stávající prezident Miloš Zeman.

"O tom rozhodne i vystupování prezidenta Zemana těsně před volbami v situaci okolo hlasování o důvěře Babišově vládě. I tato čísla ukazují, že největším nepřítelem úspěchu prezidenta Zemana může být pouze netaktní Miloš Zeman," podotkl pro EuroZprávy.cz Kubáček.