Zeman zabil jakoukoli naději pro českou politiku a devalvoval morální hodnoty, udeřil politik

Šokující předpovědi pro rok 2018. Co zahýbe finančním prostředím?

Nejdůležitější daňové změny v roce 2018. Na co se musíme připravit?

Kdo může odejít do důchodu v roce 2018?

Chudák Babiš? Však se mu na to složíme. Známí novináři ostře komentují kauzu Čapí hnízdo

Zeman v projevu například uvedl, že chce, aby byla Česká republika v Evropské unii a NATO energický a sebevědomý partner, na druhé straně pak odmítl kvóty. „Miloš Zeman si dlouhodobě pochvaluje Lisabonskou smlouvu a nyní se diví, když nás přehlasovali ve věci uprchlických kvót. Přál by si evropské daně, evropskou armádu, více kompetencí do Bruselu. Chudák asi netuší, že až přejde téma kvót, přehlasují nás příště při čemkoli jiném. Topolánek předal na evropskou úroveň více než padesát kompetencí, ve kterých můžeme být přehlasováni. Zeman o tom nejspíš asi ani neví,“ rýpnul si do něj Payne.

Prezidentův projev europoslance příliš nenadchl. „Dnes nás ujistil, že blbá nálada dávno skončila. Nějak si nevšimnul, že blbá nálada u nás naopak zavládla od voleb. Příčinou je právě Miloš Zeman, jeho bratrské přátelství v Andrejem Babišem, s Čínou a s Putinem. Příčinou je jeho prázdná bezhodnotová cynická politika, který má jediný cíl: plné břicho,“ nebere si servítky politik.

Zeman v projevu zmínil třeba také to, že politické strany nemají chuť jednat. „Nemají, právě kvůli blbé náladě. Zeman je postavil do blbé situace. Normálně se po volbách jedná, ale Zeman se celou dobu snažil vytvořit takovou situaci, aby nebylo o čem jednat. Trestně stíhaného premiéra si vybral za kamaráda a pokouší se domluvit mu koalici s Okamurou. Od politických stran chce, aby radostně jásaly a vzdávaly mu díky, jak za dob Národní fronty,“ shrnul situaci europoslanec.

Podle něj prostě není o čem jednat, protože nefunguje ani riziko, že po nepovedeném prvním pokusu o vládu dostane druhý pokus někdo jiný. „Miloš Zeman zabil jakoukoli naději pro českou politiku. Devalvoval odpovědnost, devalvoval českou státnost, devalvoval morální hodnoty. Jeho věrohodnost před volbou nového prezidenta je podobná, jako když minule sliboval, že nevyvěsí na Hradě modrou vlajku s hvězdami a pak to byl první naprosto cynický výsměch voličům hned po příchodu na Pražský hrad,“ tvrdí Payne.

„Jestli bývalo zvykem na Nový rok sdílet naději a optimismus, na svátek sv. Štěpána, tradiční symbol utrpení, se po vyslechnutí dnešního proslovu žádná naděje nedostavuje,“ dodal ostře.