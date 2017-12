Babiš, Okamura a soudruzi chválí Zemana: Projev byl povzbudivý a optimistický

Babiš si myslí, že Zemanův projev byl dobrý a povzbudivý. "Projev byl pozitivní, přátelský, konstruktivní. Zopakoval svoje známé ekonomické a politické názory, názory na EU a naši roli v ní. Myslím, že byl povzbudivý, má pravdu, že máme být hrdi a pyšni na naši zemi," uvedl premiér v České televizi.

O investicích už Zeman a Babiš mluvili před dvěma týdny po jmenování vlády, připomněl premiér. "Souhlasím, že investice mohou být vyšší a jako premiér k tomu chci své kolegy tlačit," uvedl. Souhlasí i se Zemanovým názorem, že by bylo možné snížit počet úředníků. "S vládou už na tom pracujeme," napsal Babiš. Stejně jako prezident se staví i ke zvyšování důchodů. "Souhlasím, že všem seniorům musíme přidat stejně," řekl.

Zeman dnes v poselství také uvedl, že strany by měly jednat z vlastní iniciativy a neodkazovat na to, že s nimi nikdo hovořit nechce. "Jednáme a budeme jednat. Po posledních schůzkách mám docela dobrý pocit. Nebylo to vždy jen negativní a plné rozporů. Naopak. Ale uvidíme. Nechci předbíhat. Taky nechci předčasné volby, říkal jsem to několikrát," napsal Babiš ČTK v textové zprávě.

"Vánoční poselství prezidenta republiky bylo ve znamení důvěry ve vlastní síly a schopnosti českého národa, lidí práce a výzvy k dalšímu zlepšování situace. Prezident Miloš Zeman také poukázal na některé přetrvávající nedostatky, jako malý podíl veřejných investic či vysoký podíl státní byrokracie, které omezují naše příští možnosti," řekl předseda komunistů Vojtěch Filip.

"Projev pana prezidenta se nesl v lehce optimistickém duchu a k mému příjemnému překvapení také v duchu priorit SPD," míní Okamura. Zmínil valorizaci důchodů o pevnou částku, odmítání uprchlíků nebo Zemanova slova o tom, že politici se dají vyměnit. Co se týče jednání o vládě, SPD je ochotna jednat výměnou za prosazení svých priorit. "Míč je teď na druhé straně," zdůraznil.

"Jsem rád, že prezident ocenil růst mezd a důchodů. Bylo to i díky politice předchozí vlády a ne všechny strany v koalici byly vždy pro," uvedl místopředseda Sněmovny za ČSSD Jan Hamáček.

Předseda lidovců Pavel Bělobrádek už tradičně na svatého Štěpána projev z Lán nesledoval, protože tou dobou obědvá u tchyně a tchána. "Nejsem si úplně jistý, zda do novoročního projevu patří hrození zaťatou pěstí," prohlásil šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek. "Rekapitulace známých názorů pana prezidenta na stav země a politiky i předvolební projev. Vánoční poselství, stmelující nadhled jsme slyšeli už včera - od papeže Františka," poznamenal lídr STAN Petr Gazdík.

Šéf poslanců Pirátské strany Jakub Michálek na facebooku ironicky napsal, že v poselství bylo všechno. "Ekonomická data, populární témata, útok na oponenty, prostě klasický Zeman. V tom vánočním poselství chyběla snad jediná věc... a to vánoční poselství," uvedl Michálek.