Zemanovo poselství? Kalousek, Piráti a kandidáti na Hrad nešetří kritikou

Zeman v projevu mluvil i o tom, že předčasné volby nevypíše. „Věrohodné prohlášení. To už nestihnete, pane prezidente. Za dva měsíce Vám to končí....“ rýpnul si expředseda TOP09 Miroslav Kalousek.

„Prezident Zeman opět ve vánočním poselství nemluvil o hodnotách a zásadním směřování naší země, ale o běžných provozních záležitostech české politiky. A ani o Vánocích nevydržel nepodpořit Andreje Babiše,“ přisadil si Kalouskův nástupce v čele TOP 09 Jiřá Pospíšil.

Šéf Pirátů Ivan Bartoš uvedl, že mu v projevu chyběl jakýkoliv prvek smíření. "Každá část obsahovala větu, nebo celé souvětí, které bylo štiplavé. Vánoční projev není politická kampaň, kde je potřeba kopnout si do názorových oponentů nebo sbírat politické body. Od prezidenta, kterému končí mandát, by jeden čekal více velkorysosti. Zvláště když jsou ty Vánoce," napsal Bartoš ČTK.

Zmínil i fakt, že Zeman měl krátce před prvním kolem přímé volby na rozdíl od svých soupeřů tak velký prostor hned na několika televizních a rozhlasových stanicích i v on-line médiích. "Prezident zopakoval pár ukazatelů, kopnul si do Sobotky, uprchlíků, oblíbených 'nepřizpůsobivých', Evropské unie, České televize a namazal Babišovi," poznamenal Bartoš.

„Miloš Zeman teď řekl velkou pravdu. Nemůžeme vyměnit občany, můžeme vyměnit politiky. Vyměňme v lednu Zemana, abychom se už za něj nemuseli stydět!“ okomentoval poselství lidovec a exministr kultury Daniel Herman.

„Vánoční poselství prezidenta republiky bylo ve znamení důvěry ve vlastní síly a schopnosti českého národa, lidí práce a výzvy k dalšímu zlepšování situace. Prezident Miloš Zeman také poukázal na některé přetrvávající nedostatky, jako je malý podíl veřejných investic, vysoký podíl státní byrokracie, které omezují naše příští možnosti," uvedl předseda KSČM Vojtěch Filip.

„Souhlasím s M. Zemanem v kritice rekordně nízkých investic v rozpočtu a rekordního množství státních úředníků. Škoda, že to stejně silně jako ODS neříkal do očí A. Babišovi při přípravě jeho posledních čtyř rozpočtů, které pak bez mrknutí oka podepsal. #zeman #projev,“ napsal na twitteru ekonomický expert ODS Jan Skopeček.

„Nedejte se manipulovat Českou televizí, zakončil Miloš Zeman svůj projev přenášený Českou televizí,“ pustil se do Zemana prezidentský kandidát Michal Horáček.Souhlasí s tím, že Česko by mělo hrát v EU i NATO roli sebevědomého partnera. "Nicméně jsem toho názoru, že taková politika se dělá lépe v Bruselu, Paříži či Berlíně. Ne v Moskvě nebo Pekingu," uvedl Horáček na Zemanovu adresu.

Někdejší diplomat Pavel Fischer soudí, že červenou nití prezidentova působení na Hradě se staly "hloupé útoky na novináře" a zejména na veřejnoprávní média. "A co si připít na vítězství rozumu nad hloupostí spolu s prezidentem," napsal Fischer na twitteru. Lékař Marek Hilšer přímo Zemanův projev nekomentoval, na twitteru nicméně odpoledne zveřejnil heslo: "Potřebujeme nezávislé novináře. Vyhrožují jim jen manipulátoři, kterým vadí jejich práce" s dovětkem, že je dobré si připomínat toto "zlaté pravidlo svobodné společnosti".

Jiří Drahoš v tiskové zprávě napsal, že pokud v Zemanově poselství čekal na závěr volebního období něco nového či lepšího, musel být zklamán. "Vlastně jediná inovace v projevu Miloše Zemana je hrozba pěstí; nový prvek vánočního poselství," poznamenal Drahoš.

Zeman zvedl zaťatou pěst v okamžiku, kdy vyloučil, že by vypsal předčasné volby. Gesta si všimli i další politici či komentátoři. Zeman podle Drahoše dopředu všem řekl, jakou vládu si přeje - nikoliv silnou a stabilní, ale menšinovou, s podporou extremistů. "A že nevypíše předčasné volby? To si také nemusíme přát, ale co když nebude jiná možnost? Nechal by raději zemi čtyři roky bez pořádné vlády?" ptá se Zemanův soupeř. Kritizoval současného prezidenta i za to, že v projevu sice zmiňuje členství v EU a NATO, ale současně promluvil na nedávném sjezdu hnutí SPD, které chce z obou organizací vystoupit.

Expremiér Mirek Topolánek si myslí, že Zeman ve svatoštěpánském projevu několikrát popřel sám sebe. "Dokáže sice kladně hodnotit výsledky vlády, aby v další větě dal průchod zášti vůči Bohuslavu Sobotkovi. Mluví o nedostatečném vyjednávání po volbách, kterému svými ukvapenými kroky v podstatě zabránil," uvedl večer na facebooku. Neví prý, zda lze Zemanovi věřit jeho kategorické odmítání předčasných voleb. "Protimigrační rétoriku, kterou ostatně sdílím, mohl změkčit výzvou k solidaritě s trpícími. Celkové hodnocení: žádné překvapení," dodal bývalý šéf ODS.