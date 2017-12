Speciální zákon pro první dámu ČR? Kandidáti na Hrad jsou proti

Šokující předpovědi pro rok 2018. Co zahýbe finančním prostředím?

"Jak znám manželku, na výsady si nikdy nepotrpěla," poznamenal Drahoš. Pro lékaře a aktivistu Marka Hilšera to není priorita a nebude takovou zákonnou úpravu prosazovat.

"Manželka prezidenta má už z hlediska symboliky svého postavení velkou moc a nechal bych na každé jednotlivé 'první dámě', aby s ní naložila, jak nejlépe umí," uvedl Horáček. Dodal, že jeho žena by se jistě věnovala tomu, co dělá už řadu let, tedy péči o hendikepované a opuštěné děti, o umírající a o "další křehké mezi námi".

Zákonnou změnu nechce ani někdejší předseda vlády Mirek Topolánek. "Některé státy - a nejsou tak daleko od nás - mají první dámy daleko méně viditelné a nikomu to nevadí," poznamenal.

Bývalý velvyslanec ve Francii Pavel Fischer uvedl, že zákon není nutný. "První dáma (nebo první pán!) potřebuje jisté minimální zázemí, které již dnes v rámci kanceláře prezidenta má. Ústavu nebo zákony kvůli tomu nemusíme měnit," napsal bývalý spolupracovník prvního českého prezidenta Václava Havla.

Měnit zákon v této záležitosti není vůbec potřeba ani podle prezidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiřího Hynka a proti je i bývalý šéf mladoboleslavské Škody Auto Vratislav Kulhánek. Šéf strany Rozumní Petr Hannig podotkl, že hlavou státu je prezident. "Navázal bych na (T. G.) Masaryka, který nic takového neprosazoval," poznamenal.