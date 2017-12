Ve Sněmovně si připadám jako ve filmu Sám doma. Vidím šokující věci na Úřadu vlády, spustil Babiš

Hororový scénář: Co by se stalo, kdyby Spojené státy napadly KLDR?

„Čau lidi, jaký je váš oblíbený vánoční film? Já si v parlamentu někdy připadám jako v Sám doma, protože se všichni stáhli do opozice a všechna práce je teď na našem hnutí. Na vymýšlení a shánění dárků teda moc čas nebyl, ještě míň než normálně. Naštěstí to mám zařízené,“ rozvyprávěl se Babiš tím, že dárek pro jeho ženu mu jako každý rok doporučí její kámoška. „Snad budou doma spokojení. Vánoční atmosféru jsem si až doteď užíval klasicky: včera jsem svolal jednání vlády na 6:30 ráno, i když jsem šel spát ve dvě, protože jsme měli večírek,“ napsal v sobotu Babiš.

Připomněl, že v pátek v 6:30 na vládu všichni přijeli na čas. „Ale zjistil jsem, že to není jejich normální pracovní režim, takže si budou muset zvyknout, budou muset občas přizpůsobit svůj denní režim mému. Pro Roberta Pelikána je to, co vím, smrtelné. Ale snad to občas přežije,“ rýpnul si Babiš.

Píše také, že když v roce 2013 přestoupil z vrcholového byznysu do politiky, byl to pro něj nový svět. „Vidím teď nové a častokrát šokující věci na úřadu vlády. Ta neefektivita státního aparátu začíná samozřejmě na vládní úrovni: pracovní místa pro spolustraníky a 'za zásluhy' tady byly doteď samozřejmostí. Jasně, proč by to čerpali za svoje v Liďáku nebo v Paláci Charitas, když to můžou zaplatit daňoví poplatníci?“ zkritizoval své politické soupeře.

Státní správa je podle něj přebujelá a pracuje v ní moc lidí, proto prý on a jeho lidé chtějí státní moloch začít větrat. „Některé pozice zrušíme, jiné sloučíme dohromady, protože častokrát věci, které tady dělají třeba tři lidi, může zastat jediný člověk. Na Úřadě vlády je to jiný svět, včera jsem podepisoval 14 dopisů ministrům, tak jsem se ptal, proč to nemůžeme poslat hromadným mailem. Údajně na tom trvá protokol, ale myslím, že se budou muset přizpůsobit mně,“ má jasno Babiš. Zmínil také, že jeho vláda v pondělí vydala návrh programového prohlášení, ve kterém prý řeší vše od od daní, důchodů, obrany až po sportování dětí.

„Dneska jsem poprvé po dlouhé době spal bez budíku a vzbudil jsem se před desátou. Taky jsem se po delší době zvážil a je to úplná katastrofa, takže začínám okamžitě hubnou. Musel jsem si taky, jako vždy na Vánoce uklidit doma nepořádek, před Štědrým večerem mě vždycky žena donutí,“ postěžoval si. „Ještě do Vánoc půjdu rozlévat rybí polévku,“ dodal s tím, že se těší, až si s rodinou sedne a hlavně nebude nic dělat.