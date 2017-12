Babišova velkolepá svatba byl obří podvod? Mohla to být jen součást kampaně, tvrdí aktivisté

Šokující předpovědi pro rok 2018. Co zahýbe finančním prostředím?

Jak to vlastně bylo? Předseda hnutí ANO si v červenci letošního roku vzal na své farmě dlouholetou přítelkyni Moniku Babišovou. Fotky oblétly celou republiku. Byla to velká sláva. Členové skupiny AUVA, která se zaměřuje na boj proti populistům, si však myslí, že svatba byla lež. Co vypátrali?

Skupina AUVA se věnuje populistům a všem, kteří rozkrádají Českou republiku. Na svém Facebooku si pak dělají z těchto lidí legraci. Nyní přišli na to, že zmíněná svatba klidně mohla být součástí předvolební kampaně, protože dle skupiny byla nahraná. Aktivistická skupina našla video z roku 2013, kde před parlamentními volbami vystupoval Andrej Babiš v talk show moderátora Jana Krause. Premiér tam totiž říká, že je s mladší partnerkou šťastně ženatý. Buď se přeřekl, nebo lhal. Zvláštní totiž je, že jeho partnerka Monika si vzala Babišovo příjmení ještě před oficiální červencovou svatbou. Její rodné příjmení bylo Herodesová.

Ve videu se autoři několikrát zaměřují na Babišův výrok, že je ženatý a rovněž ukazují záběry a fotografie ze svatby, která se konala v Čapím hnízdě. Tak jak je to? Měla fingovaná svatba ukázat na skutečnost, že je Andrej Babiš taky jenom člověk? Nebo to bylo nahrané? Pravda je, že šéf hnutí ANO neměl na sobě při rozhovoru s Janem Krausem snubní prstýnek.







Hnutí AUVA si bere na paškál Babiše poměrně často. Na své facebookové stránce vydává několik příspěvků, videí a koláží. V současné době se věnují kauze Čapí hnízdo. Skupina totiž sdílí jednotlivé články ze zpravodajských serverů, jež se zmiňují o zprávě OLAF.