Čapí hnízdo čerpalo evropské dotace neprávem? Politici pro EZ prozradili víc

Poslanec za občanské demokraty Marek Benda pro EuroZprávy.cz napsal: "Přeloženo de češtiny to znamená, že kritérií dotace z EU by asi neprošlo. Tolik k Babišově "účelovce". Ale postupným zveřejňováním před vánoci se snaží odpoutat pozornost. Vrátíme se k celé věci pak."

"Přímo to nemá vliv na trestní řízení s Andrejem Babišem ale nepřímo to dokládá, že ve věci eurodotace na Čapí hnízdo to nebylo v pořádku a že spor o oprávněnost dotací a podvod s nimi spojený má reálný základ," uvedl pro EuroZprávy.cz místopředseda KSČM Jiří Dolejš.

První místopředseda lidovců Marian Jurečka je toho názoru, že projekt nebyl v souladu s pravidly, jak uvedl na svém Twitteru.

Pokud České úřady dle zprávy OLAF vyňaly projekt Čapího hnízda z projektů spolufinancovaných z fondů EU, tak tím nepřímo přiznávají, že tento projekt není v souladu s pravidly pro financování z fondů EU. Jinak nevidím důvod, proč by toto udělaly. — Marian Jurečka (@MJureka) 22. prosince 2017

Jeho kolega z KDU-ČSL Jan Bartošek zase uvedl, že si počká, až bude zveřejněna závěrečná zpráva OLAFu.

"Andrej Babiš zneužívá svého postavení," sdělila poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová pro EuroZprávy.cz