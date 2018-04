Úřad práce kvůli změnám nestíhá: V Praze se zpožďuje výplata dávek

Podle vedení úřadu za opožďováním výplat jsou změny v dávkách, které platí od letoška. Rodiče si mohou vybrat čerpání vyšší rodičovské po kratší dobu, rozhodnutí mohou po čase i měnit. Příjemci příspěvku na bydlení musí každého čtvrt roku dokládat vyúčtování nákladů za byt. Rozšířil se okruh rodin, které mohou dostat přídavky na děti. Pokud rodiče pracují, dávka se zvyšuje. Úřady se tak po zavedení novinek potýkaly s náporem administrativy i klientů. Ti si stěžovali na dlouhé vyřizování dávek. Na průtahy dnes na jednání výboru poukazovala i jeho místopředsedkyně Olga Richterová (Piráti).

"Skutečně jsme si vědomi krizové situace, do níž se úřady práce, potažmo klienti dostali. Zátěž je nesmírná, přijali jsme řadu opatření," uvedla Sadílková. Úřad podle ní svým zaměstnancům vyplácí pravidelné odměny, v pobočkách se zaváděl vyvolávací systém, podnikly se kroky k posílení bezpečnosti pracovníků i klientů.

Podle vedení úřadu je kvůli vysoké zátěži i vysoká fluktuace zaměstnanců. Sadílková uvedla, že personální situaci se podařilo stabilizovat a neobsazená jsou asi tři procenta z 12.171 míst. Mnohem horší je ale stav v Praze, kde chybí 90 pracovníků z 834, tedy 11 procent. "Pokud nástupní plat je 15.000 a v jistém obchodním řetězci 28.000, tak to nám moc nepomáhá," řekla šéfka úřadu práce.

Podle ředitelky odboru sociálních věcí úřadu práce Zdeňky Cibulkové jen u příspěvku na bydlení narostla letos administrativa proti loňsku na trojnásobek. Zatímco v minulosti jedna pracovnice zvládla vyřizovat na 600 dávek, od letoška je to 420.

Podle šéfky sociálního výboru Radky Maxové (ANO) se do legislativy loni jen v zaměstnanosti promítlo 128 změn a u sociálních dávek 56 změn. "Možná bude potřeba legislativní změna, protože to nepřineslo takový efekt, jaký jsme očekávali," řekla Maxová.

Podle Richterové by se mělo změnit například dokládání výdajů na byt. "Většina služeb (u bydlení) se vyúčtovává jednou ročně. Čtyřikrát ročně se tak nyní dokládá jeden a ten samý papír, který pak úředníci dávají do systému," řekla Richterová. Problémem je podle ní přetíženost i malá prestiž pracovníků úřadů práce. Posílit by se měla také elektronizace, aby lidé co nejvíc záležitostí vyřídili on-line, dodala poslankyně Pirátů.

Na nedostatečné uznání poukazuje i vedení úřadu práce. "Není nám absolutně lhostejné, jak se neustále medializuje, co úřad práce stále nezvládá. Výkon těch lidí je nadstandardní," řekla Cibulková.

Vyřizování a vyplácení dávek se věnuje v úřadech práce 5184 pracovníků. Dalších 5900 řeší problematiku zaměstnanosti. Zbytek zaměstnanců, tedy asi devět procent, se zaměřuje na provoz a další záležitosti úřadu. Úřady práce vyplácejí celkem 16 dávek.