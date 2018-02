Dvě dávky na bydlení by se letos mohly spojit, navrhuje ministryně Němcová

Na doplatky na bydlení loni úřady práce vydaly celkem 2,42 miliardy korun. V roce 2016 to bylo o půl miliardy víc. Příspěvek na bydlení patří mezi dávky státní sociální podpory. Dosáhnou na něj lidé, jimž na přiměřené bydlení nestačí 30 procent příjmu. V Praze je to 35 procent. Doplatek patří mezi dávky hmotné nouze. Získají ho ti, kteří mají nárok na příspěvek na bydlení. Má jim dorovnat výdaje za byt tak, aby jim zbylo na živobytí. "Letos chceme spojení doplatku a příspěvku na bydlení do jedné dávky hmotné nouze. Pro její získání by se posuzoval žadatelův příjem," řekla Němcová.

Podle ní by v květnu měly být na stole už i obrysy zákona o sociálním bydlení, tedy takzvaný věcný záměr. Ten má připravit ministerstvo pro místní rozvoj. Ve schváleném legislativním plánu resort má, že by měl materiál předložit vládě v říjnu. Paragrafy by pak měl dokončit do pololetí 2019. Norma by měla platit od ledna 2021.

Podle Němcové se konala "koordinační schůzka" k přípravě zákona, na níž se mají podílet vedle zástupců z ministerstev pro místní rozvoj a práce i lidé z resortů vnitra a financí. "Chceme, aby těžiště sociálního bydlení přešlo na obce a stát jim připravil podmínky, aby mohly stavět byty," řekla ministryně v demisi.

Návrh zákona o sociálním bydlení se v minulém volebním období několikrát měnil. Podle původní verze ministerstva práce, které vedla ČSSD, měly mít obce ve svém bytovém fondu povinný podíl sociálních bytů. Povinnost z normy ale kvůli odporu některých politiků a Svazu měst a obcí vypadla. Projednávat se začala předloha, podle níž měly obce na sociální bydlení dostávat dotace od státu, pokud by se rozhodly sociální byty mít. Posuzovaly by i nárok potřebných. Kdyby radnice sociální byty přidělovat nechtěly, měly nároky lidí v tísni hodnotit úřady práce a byt měl zajistit státní fond. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš loni na jaře řekl, že o nároku potřebných nemají rozhodovat úřady práce a jiné centrální instituce, ale starostové a primátoři, tedy obce.

Jeden "příspěvek na náklady" místo dvou dávek na bydlení navrhl v roce 2013 tehdejší ministr práce Jaromír Drábek (TOP 09). Podle podkladů k návrhu se měl doplatek zrušit a podmínky pro udělení příspěvku se měly zpřísnit. Záměr nakonec z vládního úsporného balíku vypadl.