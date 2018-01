Důchodci dostanou byt, nezaměstnaní přijdou o peníze. Vláda zveřejnila nové plány

Text kapitoly o sociální politice se ale příliš nemění, je jen o něco podrobnější. Kabinet ve výsledné verzi programu slibuje nově také přípravu zákona o sociálním bydlení. Na starosti by ho však už nemělo mít ministerstvo práce, ale pro místní rozvoj.

Zásadní změny shrnuje preambule, která v původním návrhu dokumentu chyběla. Objevuje se v ní plán na vytvoření Státního důchodového úřadu, který by spravoval důchodový účet. Ten by se oddělil od státního rozpočtu a plynuly by na něj odvody, ale případně i peníze z jiných zdrojů. Vláda chce také rozhodnout o tom, aby lidé nad 65 let mohli jezdit vlakem zdarma. Kabinet chce prosadit rychlejší výstavbu malých nájemních bytů pro seniory podle potřeb krajů, obcí a měst. Slibuje, že za volební období by jich mohlo vyrůst až 6000.

Nově chce kabinet připravit zákon o sociálním bydlení. Zmiňuje se o něm v kapitole o veřejném investování a místním rozvoji. Podle normy by podpora měla být jasně zacílena, aby bylo možné počet lidí v bytové nouzi snížit. Vláda uvádí, že připraví "moderní zákon o pomoci lidem v bytové nouzi". Babišův tým pak píše, že bude usilovat o dostupné nájemní bydlení "pro všechny cílové skupiny".

Systém rekvalifikací, který vláda chtěla a dál chce revidovat, dostal proti původní verzi přívlastek "poměrně neefektivní". V návrhu prohlášení chtěla vláda věnovat mimořádnou pozornost efektivnímu využívání informačních systémů v resortu práce, nyní se chce zaměřit na jejich odborný audit a efektivní využívání by mělo být až ve střednědobém horizontu. Rozšířil se také výčet dávek, jejichž vyplácení chce kabinet posoudit. Výslovně se v programovém prohlášení objevilo také to, že dlouhodobě nezaměstnaní si budou muset pro získání pomoci od státu aktivně hledat zaměstnání nebo vykonávat veřejně prospěšné práce.