Turisté se mohou těšit na lepší spojení k Balatonu nebo do Chorvatska, dopravci posilují spoje

FlixBus spustí linky na Šumavu v pátek. Jezdit budou pětkrát týdně a budou pokračovat až do Mnichova. Další nová linka z Prahy k Balatonu začne jezdit od 24. května. Noční autobusy budou vyjíždět čtyřikrát týdně do dvou středisek Siófok a Balatonföldvár. Nové destinace budou zákazníkům k dispozici po celou letní sezonu až do listopadu. "Neustále pracujeme na rozšiřování naší zelené sítě a zákazníkům chceme nabídnout co nejširší počet destinací dostupných z Prahy přímo nebo s jedním přestupem," uvedla mluvčí Flixbusu Martina Čmielová.

Regiojet zavádí své posilové spoje do Chorvatska o dva měsíce dříve než loni. Kvůli zájmu cestujících však dopravce ještě zvýší kapacitu těchto spojů na dva autobusy týdně. První vyjedou 25. května. "Letní autobusové spoje z Brna a Prahy do Chorvatska patří mezi naše nejúspěšnější mezinárodní linky. Předpokládáme, že v letošním roce přepravíme nejméně o 50 procent cestujících více než v loňském roce," uvedl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Společnost FlixBus byla založena v Německu a v České republice působí od roku 2015. RegioJet, který patří firmě Student Agency podnikatele Radima Jančury, je největším konkurentem FlixBusu v tuzemsku.