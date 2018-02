Silnice po sněžení? Čekejte komplikace. Přehled po krajích

Silničáři na Vysočině jezdili se všemi sypači, sníh z vozovek stahovaly traktory s radlicemi. Chemicky udržované hlavní tahy byly ráno mokré, mohou na nich být zbytky rozbředlého sněhu. Na silnicích nižších tříd leží ujetý sníh posypaný drtí. ČTK to řekl Vít Kryštof z dispečinku krajské správy a údržby.

Od soboty sněžilo v celém kraji, teploty v noci klesly i na minus čtyři stupně Celsia. "Nad ránem jsme měli venku všech 119 sypačů a 50 radliček na Žďársku," uvedl Kryštof. Problémy v dopravě neměl před 07:00 hlášeny.

Na Vysočině by dnes mělo být oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Sněhové přeháňky by se měly objevovat jen ojediněle. Nejvyšší odpolední teploty se podle meteorologů budou pohybovat mezi minus jedním až dvěma stupni Celsia. Vát bude slabý vítr.

Ve vyšších polohách Jihočeského kraje připadlo i přes deset centimetrů sněhu, od soboty sněžilo ve všech částech kraje. "Sněžilo celou noc, s menšími přestávkami," řekl dispečer. Na Šumavě byly sněhové přeháňky i dnes ráno, jinde v kraji sněžit většinou přestalo. Všechny silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Provoz na II/122 u Malovic na Prachaticku od sobotního večera omezuje nehoda cisterny, která se tam převrátila na bok.

Na jihu Čech dnes bude zataženo až oblačno, odpoledne místy i polojasno. Na horách může ještě slabě sněžit. Teploty se v kraji odpoledne dostanou až tři stupně nad nulu, v horských polohách s nadmořskou výškou kolem 1000 metrů bude mrznout i přes den. Vát bude slabý vítr.

Silnice ve Zlínském kraji jsou dnes ráno většinou sjízdné se zvýšenou opatrností. V noci v regionu sněžilo, hlavní tahy jsou mokré po chemickém ošetření. Někde je mlhavo, místy hrozí námraza.

V kraji je dnes ráno většinou oblačno až zataženo a bezvětří, místy vane slabý vítr. Teploty se pohybují od minus tří do nula stupňů Celsia. Podle předpovědi meteorologů by se dnes měly sněhové přeháňky objevit jen ojediněle, hlavně na Valašsku. Teplota by měla být až tři stupně Celsia.

Řidiči v Moravskoslezském kraji by dnes měli být opatrnější. Silnice jsou sjízdné, ale řada z nich se zvýšenou opatrností. Na Frýdecko-Místecku, Opavsku a Bruntálsku jsou silnice mokré po chemickém ošetření. Na silnicích ve vyšších polohách je místy ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Hlavní tahy jsou po chemickém ošetření většinou mokré. Pro těžké nákladní vozy je nadále uzavřena silnice I/56 mezi Ostravicí a Bílou na Frýdecko-Místecku. Silničáři tam v kopcích nesmějí solit, protože silnice vede kolem nádrže Šance s pitnou vodou.

Silnice na jihu Moravy jsou po nočním sněžení sjízdné jen se zvýšenou opatrností, týká se to i úseků dálnic. Zvýšenou pozornost by měli věnovat řízení řidiči prakticky ve všech okresech kraje. Týká se to zejména silnic druhé a třetí třídy, ale také dálnic. Silničáři kvůli sněžení uzavřeli některé úseky pro kamiony. Týká se to silnice mezi Drnovicemi a Ježkovicemi na Vyškovsku a úseku Kuničky - Němčice na Blanensku z důvodu vyprošťování kamionu.

V noci museli na silnicích zasahovat i hasiči. Na Blanensku museli vytáhnout zpět na silnici autobus, který sjel kolem do příkopu. U Černé Hory uvízla na náledí dodávka. Práci měli silničáři v noci i v Brně. Do ulic vyjelo všech 21 sypačů Brněnských komunikací. "Bylo spotřebováno cca 220 tun posypové soli a propluhováno 550 km komunikací. Vozovky v naší správě jsou nyní po provedené údržbě převážně holé a mokré," uvedl provozní ředitel městské společnosti Leoš Chasák.

Silnice v Olomouckém kraji jsou většinou mokré po chemickém ošetření. Ve vyšších polohách na severu kraje a na Olomoucku je místy uježděná vrstva sněhu krytá posypem, která je někde zledovatělá. Na silnicích nižších tříd na Přerovsku a Prostějovsku leží místy zbytky rozbředlého sněhu.

V kraji je dnes ráno většinou zataženo, beze srážek, teploty se pohybují od minus osmi do jednoho stupně Celsia. Podle meteorologů by přes den mohly být místy sněhové přeháňky, které budou večer ustávat. Odpolední teploty by mohly být až tři stupně Celsia, na horách minus sedm až minus tři stupně Celsia.