Stovky taxikářů na magistrále opět protestovaly proti Uberu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Praha - Řidiči taxi dnes druhý den po sobě na protest proti službám typu Uber několik hodin v koloně jezdili po magistrále v centru Prahy. Podle organizátorů se protestu zúčastnila zhruba tisícovka vozů, magistrát počet odhaduje na polovinu. Řidiči se sešli kolem poledne a od zhruba 14:30 do 17:30 jezdili tam a zpět po magistrále mezi Holešovicemi a Muzeem. Dopravu to výrazněji nezkomplikovalo, odpovídala běžnému stavu v pátek odpoledne. V pondělí odpoledne chtějí taxikáři akci zopakovat a vyzývají premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO), aby za nimi přišel na Strahov jednat. Počítají s tím, že protesty by mohly mít razantnější průběh.