V Horoměřicích u Prahy havaroval autobus. Tři mrtví, 45 zraněných

Podle policejní mluvčí Moniky Schindlové zemřela řidička superbu, který se s autobusem srazil, řidič autobusu a jeden cestující. Zhruba čtyřicetiletý řidič autobusu u firmy pracoval zhruba půl roku, řidičskou praxi měl delší. V České televizi to řekl Daniel Adamka, generální ředitel společnosti Arriva, které havarovaný autobus patří. Okolnosti nehody policie vyšetřuje.

Zraněno bylo celkem 45 cestujících. Z toho pět lidí je ve velmi vážném stavu, deset má středně těžká zranění a třicet utrpělo lehká zranění. Dva pacienty, z toho jedno dítě, museli lékaři uvést do umělého spánku a na umělou plicní ventilaci.

Nehoda se stala kolem 16:00 na silnici číslo 240. Jde o rovný úsek mezi Horoměřicemi a serpentýnami, kterými se sjíždí do Prahy. Autobus, který zřejmě jel směrem z Prahy, při nehodě narazil do stromu. Na místě pokračuje zásah záchranářů.

Autobus po srážce a autem sjel mimo vozovku, kde narazil do stromu. "Uvnitř zůstali zaklíněni lidé. Policisté nyní na místě zajišťují stopy a vyšetřují nehodu. Vrtulník s termovizí propátrává okolí a hledá případné další zraněné," uvedla večer Schindlová. Hasiči nyní autobus vyprošťují. Uzavírka silnice a vyšetřování podle odhadu policie potrvá zhruba do půlnoci.

"Detaily, co přesně se stalo, bohužel neznáme, dosud jsme se ani nedostali k místu nehody, všechny přístupové cesty uzavřeli policisté. Vím, že účastníkem nehody byl bílý superb a náš autobus, který následně narazil do stromu u silnice," uvedl večer Adamka. "Je mi to nesmírně líto a rád bych vyjádřil upřímnou soustrast všem pozůstalým. Myslím na zraněné a jejich blízké, věřím, že jejich zdravotní stav se co nejdříve zlepší a že budou v pořádku," dodal.

Podle mluvčí záchranky byl aktivován takzvaný traumaplán, který záchranáři vyhlašují při událostech s vyšším počtem zraněných. Nemocnice se při něm připravují na vyšší příjem pacientů.

"Tragédie u Horoměřic mě moc mrzí. Rád bych vyslovil svou hlubokou soustrast všem pozůstalým. Zraněným přeju hodně sil," reagoval na nehodu na twitteru premiér Andrej Babiš (ANO).

"Volby jsou nyní v mém srdci na druhé koleji. Hrozná tragédie havarovaného autobusu u Horoměřic: 45 zraněných a tři mrtví. Mé myšlenky jsou zcela s postiženými a jejich rodinami," okomentoval tragickou nehodu Mirek Topolánek.